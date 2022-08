Cătălin Botezatu, prins în off-side de iubită: „Pentru că era la distanță”. Designerul i-a fost infidel partenerei

In articol:

Cătălin Botezatu are acum 55 ani și poate spune că a trăit cât pentru zece. Designerul a călătorit în toată lumea, a bifat succes după succes, a trecut prin multe perioade dificile cărora le-a făcut față cu brio, dar are și multe amintiri plăcute.

Cele mai numeroase fiind cu femeile, deloc puține la număr, pe care le-a iubit de-a lungul timpului.

De când este în lumina reflectoarelor, fostul jurat de la „Bravo, ai stil” a adunat în palmares multe relații amoroase, unele mai lungi, altele mai scurte ca durată, unele mai intense, altele mai trecătoare.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, detalii neașteptate despre Cătălin Botezatu! Ce a putut spune blondina despre fostul ei partener: „Nu s-a mai putut”

Cătălin Botezatu, prins în off-side de iubită [Sursa foto: Facebook]

Cătălin Botezatu a jucat de multe ori cartea infidelității

Pe toate, însă, Bote, așa cum îi spun cei apropiați, le ține minte, fiecare lăsându-l cu câte o amintire. Însă, pe cât de mult și-a iubit partenerele, tot atât de des a și jucat cartea infidelității.

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cătălin Botezatu recunoaște că nu puține au fost dățile în care și-a înșelat partenerele. Una dintre ele ajungând chiar să îl prindă în fapt.

De cele mai multe ori, vedeta știa să se bucure de viață cu discreție, dar chiar și așa, prietenii, spune el, au fost cei care l-au dat în vileag.

Astfel, cea care îi era iubită la începuturile sale în tainele dragostei l-a prins călcând strâmb și astfel relația lor a ajuns la final.

Citeste si: Ce mesaj a primit Loredana Groza de la Cătălin Botezatu, la ceas aniversar: „Diva mea iubită”

În apărarea sa, Bote spune că distanța dintre el și iubita de atunci l-a împins să caute alinare în brațele altei femei.

Căci în condiții normale, atunci când a iubit și a primit iubire, nu s-a pus niciodată problema de a juca la mai multe capete.

Mai mult decât atât, el crede că nu a făcut nimic foarte grav, deși recunoaște că și-a înșelat multe partenere de-a lungul vieții, având în vedere că nu a era căsătorit cu niciuna dintre ele.

„Am înșelat tot timpul, dar eu nu sunt căsătorit. Am avut relații, am avut iubite. Atunci când am avut relații mișto de la care aveam tot ce-mi trebuie, n-am înșelat. Am fost prins odată, la începutul vieții iubirilor mele. Am înșelat pentru că era la distanță, plecase din țară. M-a prins din cauza prietenilor „buni'. I-au dat raportul', a recunoscut Cătălin Botezatu.