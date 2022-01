Cătălin Botezatu rupe tăcerea despre fostele iubite: "Am crescut foarte multe fete, femei, și s-a ales praful!"

In articol:

Cătălin Botezatu a ținut ani la rând primele pagini ale ziarelor, afișându-se la braț cu unele dintre cele frumoase femei din România. În ultimul timp, însă, creatorul de modă a preferat să fie destul de discret în privința vieții amoroase, chiar dacă, spune el, nu este niciodată singur.

Cătălin Botezatu: "Îmi doresc o femeie care să semene cu mine"

Cătălin Botezatu recunoaște că a avut, de-a lungul timpului, o mulțime de relații, însă până la vârsta de 55 de ani nu a reușit să își găsească aleasa. Chiar dacă recent nu a mai fost surprins în compania niciunei domnișoare, creatorul de modă spune că nu își pierde speranța în ceea ce privește găsirea unei partenere potrivite.

Designerul a declarat recent, într-un interviu acordat ciao.ro, că și-ar dori să aibă alături pe cineva care să îi semene în majoritatea privințelor, căci nu ar putea să își petreacă restul vieții lângă o persoană simplă: "Faptul că nu m-am afișat cu o persoană publică, cu o femeie, asta nu înseamnă că nu sunt implicat într-o relație. Un săgetător este implicat tot timpul într-o relație, iubește cu pasiune, dă totul și vrea totul, din fericire sau din nefericire, depinde cum vrei să o iei, dar nu întotdeauna găsește persoana pe care o caută și atunci într-adevăr intervin dezamăgiri pentru că în momentul în care mă îndrăgostesc mă deschid ca o carte, spun totul de la început, spun „Te iubesc”, dacă consider că o iubesc pe acea persoană, dar nu întotdeauna lucrurile stau cum vreau eu.

Acum, pe plan sentimental, sunt „free like a bird” (n.r.: liber ca pasărea cerului) și nimic altceva! Pentru mine îmi doresc acum, pe plan sentimental, o femeie care să fie…să semene puțin, din punctul de vedere al caracterului, cu mine, o femeie căreia să-i placă aventura, căreia să-i placă să călătorească foarte mult, o femeie căreia îi place să se bucure de orice lucru, o femeie care trebuie într-adevăr să fie și ușor cosmopolită, ușor fițoasă, în sensul bun al cuvântului, pentru că nu aș putea să mă regăsesc lângă o femeie simplă!", a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru sursa amintită.

"Am crescut foarte multe fete, femei, și s-a ales de cele mai multe ori praful!"

Cătălin Botezatu recunoaște că unele dintre experiențele pe care le-a trăit în trecut l-au lăsat cu un gust amar.

Designerul spune că de multe ori a ales să aibă răbdare și să "crească" multe femei cu care a fost într-o relație, însă s-a ales cu dezamăgiri: "Am luat și am crescut foarte multe fete, femei, și s-a ales de cele mai multe ori praful! Nu mai am răbdare și nici nu mai vreau să „cresc” pe cineva, dar sunt sigur că există și au existat multe femei și am avut aventuri în ultima perioadă cu femei de genul ăsta care, măcar pentru o lună, două, trei, un an, m-au făcut fericit, m-au făcut să mă simt ok și care s-au potrivit din toate punctele de vedere cu mine!", a mai spus Cătălin Botezatu, pentru sursa citată.

