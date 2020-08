Catalin Botezatu, dezlantuit in platoul ”Bravo, ai stil! Celebrities”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sambata, 29 august, la ora 22:00, “Bravo, ai stil! Celebrities” revine pe micile ecrane cu noi editii, la Kanal D. Show-ul va putea fi urmarit, in continuare, chiar de la momentul la care filmarile au fost suspendate din cauza pandemiei, patru zile pe saptamana, de miercuri pana sambata, de la ora 22:00.

Ilinca Vandici si juratii ”Bravo, ai stil! Celebrities”[Sursa foto: Captură KANAL D]

Atat juratii, prezentatoarea emisiunii, cat si concurentele au revenit la filmari cu forte proaspete, plini de energie, acestia vor oferi momente unice fanilor show-ului. Tematica din editia de sambata “Bravo, ai stil! Celebrities”, sub numele de “Oldies, but goldies” si momentele puse in scena de concurente ii vor surprinde pe telespectatori. Mai mult decat atat, juratii vor oferi si ei momente iesite din comun.

Cuprins de energia din platou, Catalin Botezatu se ridica de la masa juratilor si ofera un dans pe ritmuri de rock’n’roll, ce va fi aplaudat la scena deschisa atat de ceilalti colegi, cat si de concurente. Lectia de dans a aprins spiritele, prilej cu care Maurice Munteanu le apostrofeaza pe unele dintre concurente pentru lipsa de energie atunci cand danseaza rock’n’roll.

Catalin Botezatu, unul dintre juratii ”Bravo, ai stil! Celebrities” danseaza cu o cocnurenta[Sursa foto: Captură KANAL D]

“(...) Nu ca nu are treaba cu dansul, e practic... Daca trebuie sa iti descopar talentele inseamna ca nu exista!”, a strigat Maurice catre una dintre concurente.

Intreg momentul cu prestatia dansanta a lui Catalin Botezatu il veti putea urmari in editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D.