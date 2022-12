Cătălin Botezatu și tatăl lui s-au operat în aceeași zi, fără a ști unul de altul: „El s-a îmbolnăvit înaintea mea, tot de cancer”

In articol:

Cătălin Botezatu s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în ultima perioada, despre care fanii nu au știut multe lucruri. Însă, recent, creatorul de modă și-a deschis sufletul în fața admiratorilor și a făcut o serie de declarații despre perioada în care a suferit câteva operații, iar acum, Botezatu a mai făcut o dezvăluire, aceea că el și tatăl lui s-au operat în aceeași zi, fără a ști unul de celălalt.

Cel care s-a îmbolnăvit primul de aceeași boală nemiloasă, respectiv cancer, a fost chiar tatăl designer-ului care s-a tratat în România și care reușise, în cele din urmă, să facă față diagnosticului crunt, însă la ceva timp, boala a recidivat.

Din nefericire, însă, la scurt timp s-a îmbolnăvit și Cătălin Botezatu și într-o zi, fără a ști unul de celălalt, designer-ul și tatăl lui s-au operat, din fericire, ambele intervenții fiind un succes.

„El s-a îmbolnăvit înaintea mea, tot de un cancer. L-am salvat pe ultima sută de metri cu ajutorul unor medici extraordinari din România.(...) După m-am îmbolnăvit și eu. El s-a operat, prima oară i-a reușit operația, numai că a recidivat. Și după, fără să știm unul de altul, în timp ce eu mă operam la Istanbul de cancer- un cancer extraordinar de greu, am făcut 5 operații- în aceeași zi făcea și el o operație, dar amândouă au fost cu reușită. ”, a dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru un post TV.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre părinții săi

Cătălin Botezatu și tatăl lui nu au fost în cele mai bune relații în ultimii ani, însă recent, designer-ul a vorbit despre părintele lui, făcând o serie de dezvăluiri.

Creatorul de modă a specificat de la ce porneau scandalurile dintre părinții lui și cum reușea de fiecare dată ca tatăl lui să o împace pe mama sa.

„ Motivul scandalurilor dintre mama și tata erau femeile din viața tatălui meu. L-am cam moștenit. Tata găsea mediat un mod de a o împăca, ba c-o blană, ba cu un diamant. Pentru câteva zile reușea s-o calmeze, dar pe urmă zburau pantofi prin casă.(...) Când eram puști, am zis „Stop! Nu mai vreau acest scandal”. S-au despărțit în niște circumstanțe ok. Ea îl iubește până în ziua de astăzi- mama, știu, nu ești de acord cu asta, dar știu că-l iubești- cred că și el o iubește în sinea lui. S-a recăsătorit de două-trei ori, acum este singur.”, a mărturisit Cătălin Botezatu