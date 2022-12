Cătălin Botezatu, speriat că nu va înfrunta diagnosticul de cancer. Mărturisirile cutremurătoare făcute abia acum de designer: „Am crezut că doar Dumnezeu mă poate salva”

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați oameni de al noi, dar și unul dintre cei mai încercați de soartă.

Celebrul designer a reușit tot ce și-a propus pe plan profesional, doar că bucuria împlinirii în meseria pe care și-a ales-o i-a fost de multe ori umbrită de problemele care au apărut în plan personal.

Cătălin Botezatu a învățat ce înseamnă timpul, după problemele de sănătate pe care le-a avut

Și aici ne referim la cele medicale, care l-au făcut să treacă prin multe intervenții grele, în urma diagnosticelor teribile pe care le-a primit.

Cancer, probleme cardiace și o pancreatită acută sunt diagnosticele pe care Cătălin Botezatu le-a primit din partea medicilor.

Însă, recunoaște că cel mai dur moment a fost atunci când a aflat că are cancer. Atunci, spune el, a fost prima dată când a crezut că nu va mai învinge lupta cu moartea.

Însă, pe patul de spital fiind, Cătălin Botezatu și-a pus toată încrederea și dorința de a trăi în mâinile lui Dumnezeu.

Vedeta mărturisește că în procesul lui de vindecare, conform credinței sale, 50% a contat Divinitatea, iar 50% au fost medicii și tehnologia din spitale.

”Da… (n.r. a crezut că se apropie de moarte) A fost momentul în care am primit acest diagnostic de cancer. Am trecut prin cinci operații, iar atunci am crezut că doar Dumnezeu mă poate salva, și așa s-a și întâmplat. În cazul bolnavilor de cancer sau al celor care au boli foarte grave contează în procent de 50 la sută moralul, puterea. Restul ține de tehnologie, tratament și profesionalismul medicilor. În urmă cu câțiva ani, am avut și probleme cu inima, am cinci stenturi. Se pare că la mine cifra cinci are o însemnătate specială. Dar am trecut prin toate cu optimism, chiar și printr-o pancreatită acută”, a spus Cătălin Botezatu, conform Viva.

Pe lângă faptul că boala l-a făcut mai credincios și mai optimist, Cătălin Botezatu spune că timpul petrecut prin spitale l-a făcut să își și micșoreze considerabil și cercul de prieteni.

Nu a devenit răutăcios, chiar dimpotrivă, este mult mai apropiat acum de cei din jur, doar că a înțeles că timpul pe această lume este limitat și merită împărțit doar cu oameni de valoare.

”Când eram pe patul de spital, chiar mă gândeam că acest diagnostic mă va face foarte egoist, pentru că am avut foarte mult timp să mă gândesc la tot și la toate. Dimpotrivă, am devenit mai bun, mai apropiat de oameni, chiar dacă sunt mai puțin credul. Am făcut și atunci o a doua selecție a oamenilor care merită atenția mea cu adevărat. Am realizat atunci că timpul este foarte prețios și am decis să îl acord oamenilor din jurul meu care merită”, a mai adăugat fostul jurat de la ”Bravo, ai stil”.