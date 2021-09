Cătălin Botezatu, strigăt de ajutor în mediul online! Vedeta face apel la bunătatea oamenilor: "A făcut 2 operații pe creier"

In articol:

Cătălin Botezatu a distribuit pe contul său de socializare cazul lui Daniel, un bărbat de 43 de ani, din Ploiești, care se luptă din greu pentru viața lui. A fost diagnosticat cu Hidrocefalie obstructivă și Craniofaringiom de tip adamantinomatos.

Ajutor pentru Petre Daniel

Până la momentul actual, bărbatul a suferit două operații pe creier și mai este nevoie de încă o intervenție pentru a scăpa de tumoare.

Din păcate, omul nu dispune de banii necesari pentru a merge în străinătate, așa că a apelat la ajutorul oamenilor. Povestea o găsiți mai jos!

"Se numeste Marin Petre Daniel este din Ploiesti si are doar 43 de ani si un baiat in varsta de 16 ani pe care viseaza sa il vad ginerica asezat la casa lui cu copii si tot ce trebuie. Viata isi urma rutina de zi cu zi, era fericit, gasise femeia potrivita lui cu care urma sa se recasatoresca, cand s-a trezit ca isi pierde cunostinta acasa, pe drum si mai rau la volan... dupa aceea avea dureri de cap, ameteli, pierderi de memorie de nu mai stia drumul spre casa si unde se afla, stari de greata puternice.. etc.

S-a dus la doctor si dupa mai multe investigatii a primit un diagnostic crunt: Craniofaringiom de tip adamantinomatos si Hidrocefalie obstructiva mai precis o tumora la cap cu acumulare de lichid cefalorahidian.

A facut 2( doua) operatii pe creier la Cluj si in prezent urmeaza un tratament si asteapta sa faca radioterapie sau din pacate o noua operatie deoarece dupa alte analize efectuate ulterior, medicii au descoperit ca ar mai fi bucati din tumoare ramase in creier in locuri mai greu de ajuns si ca exista posibilitatea reaparitiei acesteia in tot creierul.

Va rogoameni cu suflet bunsa faceti o fapta buna si din putinul vostru sa ii oferiti atat cat puteti voi, pentru a putea merge in strainatate sa faca o consultatie, sunt tratamente care in Romania nu se fac, sunt doctori mai buni care il pot opera din nou pentru a indeparta toata tumora, au aparatura mai buna, dar totul inseamna bani... bani multi pe care acesta nu ii dispune.

Daca nu face toate aceste lucruri, va ajunge o leguma sau doamne fereste isi va pierde viata. Vrea cu disperare sa se faca bine si sa traiasca"

Contul in care ii puteti dona este urmatorul:

Marin Petre Daniel RO44BTRLRONCRT0CE5359501

Swift: BTRLRO22 Banca Transilvania Ploiesti