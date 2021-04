Cătălin Botezatu suferă din dragoste. Dezvăluiri fără perdea: ”Acum traversez o dezamăgire mare” VIDEO

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai râvniți bărbați din România. Deși a avut relații cu multe femei de succes din showbiz-ul românesc, creatorul de modă nu a făcut pasul cel mare cu niciuna. Acum, juratul de la ”Bravo, ai stil” trece printr-o mare dezamăgire, după ce s-a despărțit de cea care i-a fost iubită.

”Am avut motive de nefericire pe plan sentimental. Nu înseamnă că dacă am de toate am totul. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de subredă. Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos. Tot timpul îmi spun că nu o să mai fac greșeala asta, la următoarea relație nu o să mai fiu deschis ca o carte, nu o să mai spun eu primul te iubesc, pentru că eu ăsta sunt.

Cum încep o relație, fac la fel pentru că sunt extrem de sincer și trăiesc clipa și momentul de fericire. Acum traversez o dezamăgire mare. Nu sunt îndrăgostit, am fost. Când dau credit maxim persoanelor de lângă mine, e greu să vezi că te dezamăgesc, că nu sunt ceea ce credeai.Niciodată nu m-am combinat din dorința de a sta cu o femeie o săptămână, două. Chiar dacă se spune că după trei patru ani dragostea dispare, intervine respectul și poți conviețui cu această persoană foarte bine”, a dezvăluit Cătălin Botezatu, în podcastul lui Radu Țibulcă, Vin de-o poveste .

”Asta a fost ultima mea iubire”

Cătălin Botezatu a mărturisit că are încă răni deschise după ultima relație, pe care speră să le închidă cât mai repede. Acesta a recunoscut că încă nu-și caută o parteneră, fiind sigur că la un moment dat va apărea singură.

”Tot timpul am spus că nu o să depășeșsc, că „asta a fost ultima mea iubire”, dar tot timpul a apărut altcineva. Nu știu cum se face. Acum sunt în perioada aia nașpa în care încă imi ling rănile și mă enervează faptul că am făcut atâtea greșeli si că am avut atâta încredere. Această ultimă persoană e singura din care nu am reușit să fac ceva. A fost o provocare încă de când am început relația. Am vrut să o duc undeva sus și, din păcate, nu am reușit.

Nu a funcționat, ea poate să spună că din cauza mea, eu pot să spun că din cauza ei. Din cauza vieții nu a funcționat, așa a fost să fie. Poate eu sunt prea matur, poate cer prea mult, poate în drumul meu spre perfecțiune vreau ca lucrurile să fie perfecte. E delicat. Sunt niste răni încă deschise pe care vreau să le închid cât mai repede, nu am găsit antidotul. Se spune că în iubire scapi de o altă iubire cu o o altă iubire. Sper să apară. Nu o caut, pentru că dacă ești disperat nu apare. Sunt sigur că va apărea. Dacă nu, voi rămâne cu amintirea celorlaltor femei și persoane pe care le-am iubit atât de intens și atât de tare și pe care le respect”, a mai povestit Cătălin Botezatu.