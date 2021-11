Cătălin Botezatu, totul despre averea pe care o deține! Ce afaceri are designerul de modă?

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă, atât din România, cât și peste hotare.

Creațiile sale de modă sunt printre cele mai apreciate din țara noastră.

Averea pe care a construit-o nu este doar din modă, ci și din aparițiile sale pe micul ecran. De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a avut numeroase emisuni de modelling și stil, ultima fiind în cadrul emisunii "Bravo Ai Stil", acolo unde a fost jurat, preț de câteva sezoane.

Cătălin Botezatu a răspuns la una dintre cele mai des întâlnite întrebări, cu privire la persoana lui. Totodată, designerul de modă a spulberat zvonurile, cu privire la averea sa, potrivit cărora acesta ar deține 100 de milioane de euro.

Ce avere are Cătălin Botezatu?

Cătălin Botezatu a rupt tăcerea, în privința sumelor care se vehiculează în presă, despre averea sa. Designerul de modă a declarat că nu îi palce să vorbească despre banii săi, deoarece i-se pare un subiect vulgar.

Cu toate acestea, Cătălin Botezatu a mai adăugat că există posibiliatatea ca suma de 100 de milioane de euro, să aibă un sâmbure de adevăr, dând-o exemplă pe colega sa, Ilinca Vandici, care a făcut un milion de euro.

„Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion. (...) Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

Cătălin Botezatu, afaceri în Europa, pe timp de pandemie

Deși, ultimii doi ani fost foarte grei, mai ales în lumea afacerilor, din cauza contextului pandemic, Cătălin Botezatu se numără printre norocoșii, care nu s-au confruntat cu probleme foarte mari, în ceea ce privește deschiderea unei afaceri.

Acesta a declarat că a deschis un magazin cu creațiile sale în Londra și că face eforturi să-și mențină afacerea pe linia de plutire, cât mai mult. De asemenea, susține că are magazine în toate mall-urile din capitală și din țara.

„Am deschis un magazin la Londra, există Vigo London. Încercăm să ținem toate magazinele pe linia de plutire, inclusiv cele din malluri, avem magazine în toate mallurile din București și din țară”, a declarta Cătălin Boteazatu, pentru sursa menționată mai sus.

Cătălin Boteaztu [Sursa foto: Facebook]

Cătălin Botezatu, nevoit să pună bani din buzunar pentru a-și plăti angajații

Cătălin Botezatu a declarat că, deși, perioada pandemiei a fost una dură și l-a obligat să mai închidă din afacerile, pe care le deține, acesta nu s-a dat bătut și a încercat să găsească soluții, pentru a-i plăti pe cei 200 de angajați ai lui. Designerul de modă a declarat că a pus bani de la el, pentru a acoperi salariile angajaților lui.

„Cătălin Botezatu are 200 de angajați. Când a început pandemia, toată lumea mă întreba, ce o să faci, o să închizi. Nu mă gândesc la mine, eu am cu ce să trăiesc, mă gândesc la acele familii. (...) Tocmai de aceea, la atelierul din București, nu o să ascund, a trebuit să aduc bani de acasă și încă aduc bani de acasă, pentru că el se ocupa exclusiv de rochii de seară, rochii pentru mirese.(...) E greu, nu puteam să mă reorientez, pentru că mi-aș fi bătut joc de mine, să fac măscuțe. E sub nivelul meu” , a declarat Cătălin Botezatu, pentru sursa menționată mai sus.