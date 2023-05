Cătălin Botezatu, totul despre iubirea cu Bianca Drăgușanu: ”Era femeia accident”. Unde s-au văzut prima dată? | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Botezatu a povestit cum a cunoscut-o pe Bianca Drăgușanu, cea care avea să devină, în scurt timp, ”Blonda lui Bote”. Prezent în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, celebru designer român a a vorbit despre ziua în care a văzut-o pe Bianca, mai exact la o prezentare de modă la Kitzbuhel, în Austria.

Botezatu a dezvăluit că în acea seară a invitat-o să meargă cu el la o petrecere de milionari, iar felul în care a reacționat asistența la apariția Biancăi Drăgușanu l-a determinat să spună că ea este aleasa.

Cătălin Botezatu, totul despre relația cu Bianca Drăgușanu

Cu toții știu că Bianca Drăgușanu este produsul lui Cătălin Botezatu. El ete cel care i-a dat încredere în ea și a determinat-o să se dezvolte constant. Acum, Cătălin Botezatu spune tot despre relația pe care o are cu vedeta și reamintește tuturor unde a cunoscut-o.

"Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția. Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni. Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la un mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște. Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase. Pentru mine, Bianca rămâne Bianca. Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are.", a declarat Cătălin Botezatu, la WOWnews.

Cătălin Botezatu, semnal de alarmă pentru femeile care vor să arate bine la un eveniment

Celebrul creator de modă trage un semnal de alarmă și spune că niciodată, la un eveniment, nu ar trebui să alegem rochii pe care le-am văzut pe podium și apoi am mers cu poza la croitor. De cele mai multe ori, aceste ținute sunt pozate pe modele foarte înalte, iar în realitate s-ar putea să nu se potrivească cu forma corpului pe care o are tânăra respectivă.

"La o nuntă, întotdeauna prim greșeală pe care o fac femeile este să își facă o rochie ca a unei vedete. Să își facă rochii care sunt pozate pe manechine de 1.80 m, care mai sunt urcate și pe un piedestal care îi dau așa o chestie statuară, ele neavând de fapt o conformație pentru o astfel de rochie și atunci de multe ori domnișoarele care vor, îmi asum asta, o să îmi iau hate, sunt mici de înălțime și sunt puțin mai grăsuțe și Doamne ferește nu e nimic rău în asta, dar dacă vor o rochie cu crinolină, vor arăta ca o butelie cu husă. Plus că nu își dau seama că o crinolină din aceea mare este frumoasă da, dar pe o femeie înaltă. Plus că nu își dau seama, dar crinolina aia, când te așezi ți se văd toate... Doamne ferește!", a explicat în urmă cu ceva timp Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

