Cătălin Botezatul a pierdut tot! Creatorul de modă a povestit cum a fost trădat în tinerețe: „Am rămas fără nimic”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, dar și unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz.

De-a lungul carierei sale, el a muncit din greu și a colaborat cu foarte multe persoane, iar acest lucru i-a adus o avere foarte frumoasă. Dar, în trecut, designer-ul a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în care a pierdut totul.

Cătălin Botezatu a fost trădat în tinerețe

Cătălin Botezatu o duce foarte bine din punct de vedere profesional. Designer-ul este una dintre cele mai cunoscute celebrități, iar acest lucru l-a făcut să se bucure de o frumoasă avere. Acum, acesta se bucură de o viață la care mulți ar putea doar să tânjească. Însă, în trecut, creatorul de modă a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. La vârsta de 26 de ani, Cătălin Botezatu a pierdut tot după ce a fost trădat de către o persoană cu care colabora.

A fost nevoie doar de o secundă de neatenție din partea vedetei

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze. Casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reuș it să ne ia totul. La 26 de ani”, a declarat designerul.

Ce avere are acum Cătălin Botezatu

În presa din România, de foarte multe ori s-a vehiculat faptul că celebrul creator de modă ar avea o avere de 100 de milioane de euro. Însă, Cătălin Botezatu nu a confirmat sau infirmat niciodată acest lucru. Acesta spune că nu știe ce avere are și consideră banii ceva vulgar.

„Nici nu știu ce sume se vehiculează. Nu știu dacă am 100 de milioane de euro, nu cred, poate! Dacă Ilinca Vandici a făcut un milion… Nu o să comentez niciodată sume pentru că banii mi se par vulgari din toate punctele de vedere”, a menționat vedeta în podcastul lui Radu Țibulcă.

Cătălin Botezatu a fost nevoit să aducă bani de acasă pentru atelierul său

Pe timpul pandemiei foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. În această situație era cât pe ce să se afle și cei peste 200 de angajați de la atelierul designer-ului. Pentru a nu închide, creatorul de modă a fost nevoit să vină cu bani de acasă. Acesta a mărturisit că nu s-a gândit la el, deoarece, el are din ce să trăiască, ci s-a gândit la familiile acelor oameni.

„Când a început pandemia, toată lumea mă întreba, ce o să faci, o să închizi. Nu mă gândesc la mine, eu am cu ce să trăiesc, mă gândesc la acele familii. Tocmai de aceea, la atelierul din București, nu o să ascund, a trebuit să aduc bani de acasă și încă aduc bani de acasă, pentru că el se ocupă exclusiv de rochii de seară, rochii pentru mirese”, a mai spus vedeta.