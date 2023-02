Cătălin Cazacu a primit o veste mare înainte de Ziua Îndrăgostiților! Ce se întâmplă după despărțirea de Ramona Olaru: „O aștept cu bucurie”

In articol:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au avut de la început o relație tumultuoasă, cu o mulțime de suișuri și coborâșuri. Aceștia s-au despărțit și s-au împăcat de atâtea ori încât fanii cuplului nici măcar nu mai pot ține pasul.

Acum, la scurt timp după ce Ramona a dat de înțeles că nu mai formează un cuplu cu prezentatorul TV, Cătălin a postat un TikTok care le-a dat marii emoții urmăritorilor săi.

Motociclistul a dat marea veste pe rețelele de socializare, spre surprinderea tuturor. [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu, mărturisire de senzație la scurt timp după ce s-a aflat că nu ar mai forma un cuplu cu Ramona Olaru

Așa cum bine știe toată lumea, 14 februarie este ziua internațională a îndrăgostiților, moment în care persoanele își arată iubirea mai mult decât în orice altă perioadă din an.

Anul acesta, pentru că se pare că nu ar mai forma un cuplu cu Ramona Olaru, toată lumea credea că motociclistul nu mai este interesat de această sărbătoare.

Iată însă că nu este nici pe departe așa. Prezentatorul TV abia așteaptă ziua de mâine, însă nu pentru a se bucura de iubire, ci de salariul său, așa cum a mărturisit chiar el pe TikTok.

„Azi 13 februarie și m-am gândit să vă zic deja de la prima oră, că mâine e 14 februarie. Mâine e o zi, nu că importantă, pentru mine e foarte importantă. O aștept de ceva timp, o aștept cu bucurie. Este ziua în care îmi intră salariul. D-abia aștept”, a spus Cătălin Cazacu, pe rețelele de socializare.

Inițial, când au văzut postarea, fanii acestuia s-au gândit că o să aibă legătură cu Ramona Olaru, pentru că aceasta a venit la foarte scurt timp după ce blondina de la matinal a dezvăluit că își dorește să devină mamă.

„Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!”, a spus Ramona Olaru, conform Cancan.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

