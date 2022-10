Cătălin Cazacu a răbufnit pe internet! Prezentatorul a anunțat că nu mai suportă situația! Ramona Olaru a reacționat imediat: „Lucrurile nu sunt chiar așa”

In articol:

Chiar dacă în presă s-a scris de nenumărate ori că sportivul Cătălin Cazacu și prezentatoarea TV, Ramona Olaru s-au despărțit, aceștia sunt pe zi ce trece din ce în ce mai fericiți împreună. De când casa lor a devenit un șantier, cei doi întâmpină câteva probleme, una dintre acestea a fost dezvăluită chiar de Cătălin.

Acesta a postat un story pe rețeaua de socializare Instagram în care le povestea urmăritorilor unde doarme el împreună cu Ramona, pe o saltea gonflabilă.

,, Încep să am tot mai multă stimă pentru oamenii care stau în relații de foarte mult timp. Eu sunt foarte bucuros că trăiesc într-un șantier, de câteva zile, care arată cam așa...cel mai important, dorm așa, pe o gonflabilă. Azi-noapte i-am zis și eu jumătății să mai umflăm și noi, să mai dăm și noi la pompă, că s-a înmuiat gonflabila. E, ce se întâmplă? Eu mai greu, e normal umflu partea mai ușoară a saltelei ei, ea stă foarte bine, că eu sunt mai greu. Eu în schimb, nu că am dormit prost cât am dormit, dar când s-a trezit și a plecat la muncă și a plecat, s-a înmuiat salteaua de am dormit așa. Dar am vrut să zic că sunt foarte fericit și foarte bucuros ”, a povestit Catălin pe Instagram.

Răspunsul Ramonei Olaru după ce iubitul său s-a plâns pe Instagram: ,,Lucrurile nu sunt chiar așa"

În urma a ceea ce Cătălin Cazacu a postat pe Instagram a venit și rândul Ramonei Olaru să dea un răspuns. Prezentatoarea TV a postat prin intermediul aceleași pagini de socializare un story în care spunea că lucrurile nu sunt chiar așa cum spune sportivul.

,, Lucrurile nu sunt chiar așa, doar cum spui tu, că nu ești așa de chinuit...nu mai huli că te vede Dumnezeu. Îți place și ție...că dacă nu îți plăcea nu stăteai. Dar și după aia când stăm în casă nouă, frumoasă, cu totul nou, pat nou, baie nouă...altceva ”, a spus aceasta.

