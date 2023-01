Cătălin Cazacu a reușit să-și uimească fanii din nou! Viața lui se schimbă radical din vară: „Deja am început”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că iubitul Ramonei Olaru, Cătălin Cazacu, este pasionat de motociclete și de tot ce ține de acest domeniu, mai ales că la vârsta de 11 ani a câștigat și primul premiu. Ei bine, însă, motorul nu este singurul vehicul pe care-l stăpânește, asta pentru că în urmă cu ceva timp, prezentatorul TV a obținut și permisul de conducere a bărcilor.

Cu toate acestea, Cătălin Cazacu nu se oprește aici, asta pentru că și-a propus chiar să se înscrie la școala de piloți. Zis și făcut, iubitul asistentei TV a început cursurile în luna noiembrie a anului trecut și speră să obțină permisul pe cât de repede posibil.

”Am început în luna noiembrie, deocamdată sunt la partea de teorie. Deja am început să dau examene, eu sper să termin cu destule examene, ca în luna martie să încep să zbor. Și poate prin vară să am licența. Nu vreau pe comercial, pe privat, să-mi plimb prietenii și atât”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru Spynews.ro.

Cătălin Cazacu se mândrește cu faptul că are prieteni adevărați

Cătălin Cazacu a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre prietenii săi, în urmă cu ceva timp, având numai cuvinte de laudă la adresa

apropiaților lui. Prezentatorul TV spune că are același grup de prieteni de mai bine de două decenii și se mândrește cu acest lucru.

„Cred că e foarte greu să mai păstrezi prieteniile de la an la an. Eu m-am mândrit și mă mândresc cu faptul că am aceiași prieteni de când aveam 14 ani și tot timpul am zis că cea mai mare avere a mea sunt prietenii mei. Ce-i drept, se schimbă lucrurile în timp, pentru că vrei, nu vrei te căsătorești și căsătorindu-te viața ți se schimbă. Să mă căsătoresc, acum ce să zic, mi-am mai dorit, nu mi-a ieșit, vedem ce se întâmplă în viitor”, a precizat sportivul, potrivit antenastars.ro.