Cătălin Cazacu dă de pământ cu Ramona Olaru! Motociclistul nu a mai ținut cont de nimeni și nimic. Gestul cu care asistenta TV l-a scos din sărite: "Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!"

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au despărțit de mai bine de jumătate de an, însă trecutul pare că nu le dă pace. Deși au avut o relație de invidiat și au fost la un pas de căsătorie, cei doi au ajuns să rupă orice legătură, ba mai mult, chiar să își arunce cuvinte grele după despărțire.

Cătălin Cazacu, atac subtil la adresa Ramonei Olaru. Ce a putut să spună despre fosta lui iubită

Într-un interviu recent, motociclistul a avut o reacție tranșantă la adresa fostei iubite. Iată ce a spus fostul sportiv de performanță despre asistenta TV!

În urmă ceva timp, Ramona Olaru ar fi declarat, în cadrul unui interviu, că fostul ei iubit nu ar fi salutat-o, iar de aici și până la un val de controverse nu a mai fost decât un pas. Sătul de afirmațiile blondinei, Cătălin Cazacu a izbucnit și a vrut să dezvăluie și partea lui de adevăr. Motociclistul susține că nu a dorit să mai aibă vreo interacțiune cu asistenta TV, și asta pentru că aceasta ar fi făcut un gest de neiertat, în viziunea lui. Mai mult, fostul sportiv nu s-a putut abține și a făcut unele comentarii cu privire la viața amoroasă a celei care trebuia să îi devină soție.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni! Te pup!”, a spus Cătălin Cazacu pentru cancan.ro.

Ce a spus Cătălin Cazacu imediat după despărțirea de Ramona

Cătălin Cazacu a vorbit deschis despre fosta lui iubită Ramona Olaru și a recunoscut că despărțirea nu a fost deloc ușoară. Sportivul a cerut-o în căsătorie pe vedetă anul trecut, în timpul unei vacanțe exotice. Cătălin recunoaște că din când în când mai deschide ușa camerei special amenajată pentru Ramona.

„ Este gata. Îl țin închis. Deschid din când în când ușa de la dressing, mă uit, simt durerea, închid ușa, merg mai departe”, a spus Cătălin Cazacu pentru ego.ro.