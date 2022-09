Cătălin Cazacu, implicat într-un accident rutier! Cu ce vedete celebre se mai afla în mașină: „Am avut noroc că am avut toți centuri”

In articol:

Trei vedete foarte cunoscute la noi și îndrăgite de publicul larg au fost la un pas de a se afla în pericol, în urma unui accident rutier. Este vorba despre logodnicul Ramonei Olaru, despre Paula Chirilă și actorul Romică Țociu.

Cei trei, prieteni la cataramă, înhămați la același proiect TV, plecați de pe platoul de filmare, au dat de necaz.

Trei vedete, implicate într-un accident rutier

În mijlocul Bucureștiului, în timp ce Cătălin Cazacu se afla la volanul autoturismului, un alt participant la trafic i-a izbit.

Motociclistul spune că neatenția celuilalt șofer putea să îi coste pe toți foarte scump. Omul care i-a lovit din spate a scăpat mașina de sub control din cauza faptului că butona telefonul mobil în timp ce șofa.

În urma impactului, nimeni nu a pățit nimic, iar vinovatul și-a recunoscut greșeala.

,,Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină. A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarant Cătălin Cazacu la un post de televiziune.

De cealaltă parte, Romică Țociu subliniază și el faptul că accidentul care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni a provocat mai mult o sperietură pentru el, Paula și Cătălin, decât pagube, dar chiar și așa, actorul îl pune la zid pe cel vinovat.

El spune că, deși acum s-a terminat totul cu bine, în alte circumstanțe ar fi putut fi vorba chiar de o tragedie, căci nu puține sunt accidentele mortale ce au la bază astfel de preocupări ale șoferilor. Tocmai de aceea, el spune că folosirea telefonului mobil la volan este doar un act de inconștiență.

,,Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, a declarat Romică Țociu.