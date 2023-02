Cătălin Cazacu nu este deloc matinal! Motociclistul a mărturisit cu ce problemă se confruntă în fiecare dimineață: „Plâng eu de îmi sar lacrimile”

In articol:

De aproape un an, Cătălin Cazacu prezintă matinalul de la un post de televiziune, împreună cu colegii săi. Acesta pare că se distrează de minune în timpul filmărilor, însă iată că drumul până acolo nu este deloc pe placul său.

Prezentatorului îi este extrem de greu să se trezească la ora 6 dimineața și face eforturi foarte mari să nu întârzie pe platou.

Ce îl motivează pe Cătălin Cazacu să se ridice din pat dimineața: „Sunt sărac”

Motociclistului îi vine din ce în ce mai greu să se ridice din pat dimineața, dar iată că beneficiile financiare îl fac să se dezmeticească și să meargă la locul său de muncă, așa cum a dezvăluit chiar el.

Pe de altă parte, acesta a mărturisit că este pur și simplu terorizat de alarma care sună în creierii dimineții, până în punctul în care îi dau lacrimile.

„Este o chestie pe care nu credeam că pot să o fac vreodată. Sincer îți spun. Ce-i drept a și început gradual pentru că am avut emisiune prima dată de la ora 10:00, după care am avut de la 08:00. Nu pot să spun că m-am obișnuit. Pot să spun că doar îmi este frică de momentul în care sună ceasul în fiecare dimineață.

Ritualul este același. Mă ridic și mă pun în fund. În primul rând, când a sunat ceasul, trebuie să sar în secunda aia din pat, pentru că dacă nu am sărit este sfârșitul Lumii. Apoi stau vreo 15 minute și plâng. Deci plâng. Știi desenul cu Sandy Bell, aia care plângea de îi săreau lacrimi șiroaie? Așa plâng eu de îmi sar lacrimile. După 15 minute de plâns îmi dau seama că am rate la bancă, sunt sărac, și după aia mă ridic și mă duc la muncă pentru că îmi dau seama că or să mă dea afară și nu o să mai am cu ce să plătesc. Așa că este o motivație foarte bună să te ridici din pat”, a povestit Cătălin Cazacu, pentru ego.ro.

