Cătălin Cazacu nu s-a mai abținut și a spus tot! Ce i-a zis, de fapt, cea care i-a dat viață despre Ramona Olaru: „O învinuiesc pe mama de dezastrul ăsta”

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au o relație cu năbădăi, însă au ajuns să fie iubiți de foarte mulți români. Cei doi sunt extrem de sinceri cu fanii lor și nu se dau niciodată înlături din a împărtăși cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în relația lor, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, în cadrul unui interviu, Cătălin Cazacu a dezvăluit că mama sa l-a întrebat în nenumărate rânduri, chiar înainte de a forma un cuplu cu Ramona Olaru, de ce nu se căsătorește cu asistenta TV, mai ales că erau prieteni buni de mai mulți ani.

„Mama m-a întrebat înainte să fiu cu Ramona de ce nu m-am casatorit cu ea. Parțial, o învinuiesc pe mama mea de „dezastrul ăsta”, a declarat Cătălin Cazacu, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: Cătălin Cazacu, în culmea disperării, după ce Ramona Olaru s-a mutat din apartamentul lui. I-a transmis un ultimatum logodnicei sale: „Mă simt neajutorat! Să vii să...”

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

La rândul său, Ramona Olaru a povestit despre cum a decurs întâlnirea dintre motociclist și părinții ei, iar blondina a precizat că toată familia a fost încântată de noul partener de viață.

„Sunt ok, are darul ăsta, atunci când se prezintă in fața cuiva să fie cel mai mișto bărbat și toată lumea când pleacă de acolo spune „Doamne ce băiat!”, a spus asistenta TV.

Cum se înțelege Ramona Olaru cu mama iubitului ei

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru a vorbit despre relația pe care o are cu viitoarea soacră, despre care a spus că este una foarte bună.

Citește și: Ramona Olaru, mesaj dur pentru cei care o critică! Vedeta a răbufnit pe internet: „Ar trebui să plecați”

Cele două se înțeleg foarte bine, ”spre disperarea” lui Cătălin Cazacu, după cum chiar asistenta TV a spus. Cu toate acestea, tânăra a mai precizat că partenerul ei îi este recunoscător celei care i-a dat viață, deoarece l-a ajutat să aibă în prezent fericire în cuplu și să fie într-o relație cu femeia pe care o iubește.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul.”, a mărturisit Ramona Olaru, conform Playtech.ro.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]