Cătălin Cazacu nu se aștepta să înceapă așa ziua: „Eu pe asta n-am văzut-o venind”. Prezentatorul a anunțat că nu mai suportă situația

Nu de puține ori, Cătălin Cazacu s-a plâns de traficul din Capitală. Acum, direct de volan, în timp ce se îndrepta spre muncă, logodnicul Ramonei Olaru a mărturisit că nu știe cum să facă să ajungă în timp util la serviciu, căci tot orașul este aglomerat.

Vedeta a pus totul pe baza elevilor, asta pentru că odată cu începerea școlilor și traficul a început să fie din ce în ce mai aglomerat. De asemenea, sportivul nu s-a abținut și a făcut chiar o glumă, referindu-se la petrecerea lui Elon Musk de la Castelul Bran, întrebându-se dacă și magnatul stă în trafic la fel ca orice om de rând, mai ales că se află în România acum.

„Eu pe asta nu am văzut-o venind. A fost atât de bine cu traficul o săptămână, Doamne ferește, senzațional! Și eu care am crezut că singura problemă pe care o să o am în dimineața asta o să fie dacă a fost sau n-a fost Elon Musk la petrecerea lui, acum uite, pe străduțe caut și eu să ajung în timp la muncă. Eu tot nu înțeleg care e șmecheria, nu mai știu să meargă copiii pe jos la școală, toți copiii trebuie duși. Pe vremea mea îmi trăgea maică-mea un șut în c** și mă arunca și uite cum ajungeam eu la școală. Da, foarte fain, foarte fain. Mă gândesc, oare așa o sta și Elon Musk în trafic pe Valea Prahovei?!”, a spus Cătălin Cazacu, pe Instagram.

Când se vor căsători Ramona Olaru și Cătălin Cazacu

La scurt timp după ce Cătălin Cazacu și-a făcut curaj și i-a adresat marea întrebare iubitei sale, aceea dacă vrea să fie soția lui, cei doi au făcut publice câteva detalii legate de căsătorie, dezvăluind că nu au stabilit încă data nunții, însă își doresc ca fericitul eveniment să aibă loc anul viitor, în vară.

Cât despre locație, cei doi amorezi au spus că nu a fost deloc greu să se gândească la una, căci amândoi sunt îndrăgostiți de litoral, așa că ce la mai probabil nunta va avea loc la mare.

"Data exactă nu, dar cu aproximație, pe la începutul verii viitoare. În România, dar la mare... Suntem îndrăgostiți de mare amândoi, așa că nu a fost foarte greu să alegem o locație.", au spus cei doi, pentru Spynews.ro.