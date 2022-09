Cătălin Cazacu, Paula Chirilă și Romică Țociu, victimele unui accident rutier în capitală. În ce stare se află vedetele

In articol:

Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident rutier din cauza unui șofer neatent. Din fericire, cele trei vedete sunt în afara oricărui pericol, alegându-se doar cu o sperietură zdravănă.

Iată cum s-a întâmplat totul!

Cătălin Cazacu este cel care a dezvăluit în cadrul emisiunii pe care o prezintă că a trecut printr-un accident rutier în timp ce se afla în mașină cu Romică Țociu și Paula Chirilă. Impactul a avut loc în urmă cu circa două săptămâni. Sportivul se afla la volanul mașinii, fiind lovită de un șofer care tasta telefonul.

Citeste si: „Eu și bărbatul din viața mea ne-am hotărât ca...” Dezvăluirea momentului făcută de Ramona Olaru, în direct la TV! Telespectatorii au rămas mască

Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu, implicați într-un accident rutier

În timp ce se întorceau de la filmări, mașina în care se aflau cele trei vedete a fost lovită în spate de un șofer neatent, care tasta telefonul în timp ce se afla în trafic.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„ Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină. ”, a declarat Cătălin Cazacu, conform Antena Stars.

„ A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă. ”, a mai spus Cătălin Cazacu.

Citeste si: Ramona Olaru își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Ce vârstă a împlinit asistenta TV

Cum s-a simțit impactul

Din fericire, cei trei se aflau în mașina lui Cătălin Cazacu.

Fiind de mari dimensiuni, impactul nu s-a simțit atât de puternic, însă mașina a fost avariată. Atitudinea șoferului vinovat nu a fost deloc pe placul lui Cătălin Cazacu, acesta ducându-se imediat la el după impact pentru a discuta.

„ Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență. ”, a declarat Romică Țociu.

Șoferul vinovat a folosit telefonul la volan

Romică Țociu a fost cel care a explicat că șoferul care a produs accidentul tot folosea telefonul la volan, oferind o atenție superficială traficului.

„ Dădea mesaje prin telefon sau vorbea. A intrat în spate, iar Cazacu are mașină din aia mare, are Van din ăla, Mercedes. I-a îndoit doar ușile din spate, a intrat ceva. Vorbea la telefon, pentru că l-am depășit, pentru că mergea haotic, și, când ne-am uitat toți, dădea mesaje prin telefon sau vorbea. Același lucru l-a făcut și când ne-am prins din urmă. ”, a mai spus Romică Țociu.