Catalin Cazacu, prezentatorul “Cash Taxi”, a dezlegat “misterul” pasarii Phoenix. Catalin Cazacu, prezentatorul quiz show-ului “Cash Taxi”, emisiune difuzata de Kanal D, a trecut adesea prin momente amuzante alalturi de calatorii care si-au dorit sa apeleze la seviciile celebrului taxi incarcat cu premii instant.

Acesta povesteste ca a ras cu pofta dupa ce, in cadrul filmarilor unei editii a indragitei emisiuni, a primit un raspuns naucitor din partea concurentilor. Surprizele apar nu numai pentru concurentii care aleg sa intre in “Cash Taxi”, dar si pentru simpaticul sofer de lux al masinii.

“Niste <calatori> au primit intrebarea : <Din ce a renascut pasarea Phoenix?”, cu urmatoarele variante de raspuns: din propria initiativa, din bucatarie, din propria cenusa. Concurentii nostri au ales raspunsul: “Din proprie initiativa!” J. Acela a fost, de departe, cel mai neasteptat raspuns pe care l-am primit pana acum la <Cash Taxi>”, a povestit Catalin Cazacu.

Emisiunea “Cash Taxi”, prezentata de Catalin Cazacu, poate fi urmarita in fiecare luni seara, de la ora 22:00, la Kanal D. In fiecare editie a show-ului, Catalin Cazacu intra in pielea soferului care isi rasplateste cu bani clientii, daca acestia raspund corect la o serie de intrebari, in calatoria pana la destinatie. Pasagerii din “Cash Taxi” au parte de momente pline de suspans, umor, intrebari care le testeaza perspicacitatea si, nu in ultimul rand, de o companie extrem de agreabila.