Cătălin Cazacu, prima apariție TV după despărțire! Cum a reacționat când Măruță a adus-o în discuție pe Ramona Olaru: "Mă faci să mă simt..."

Cătălin Cazacu a apărut pentru prima oară la TV după ce s-a zvonit că el și Ramona Olaru nu mai formează un cuplu. Chiar dacă toată lumea se aștepta ca motociclistul să clarifice situația, acesta a încercat să ocolească subiectul, cât de mult s-a putut.

Cătălin Cazacu: "Nu m-a furat nimeni"

În ciuda faptului că el și Ramona Olaru nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare și chiar au șters fotografiile pe care le aveau împreună, Cătălin Cazacu nu a pomenit nimic de despărțire atunci când a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cunoscutul motociclist a încercat să glumească pe seama vacanței din Zanzibar și să ocolească toate subiectele legate de frumoasa blondină. Totuși, la un moment dat Măruță l-a pus în dificultate pe acesta, căci nu a putut să nu-i amintească că acum este un bărbat cuplat:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

"Cătălin Cazacu: Nu m-a furat nimeni (n. red în Zanzibar). Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă.

Cătălin Măruță: Acum faptul că ai o iubită, lucrurile s-au schimbat în viața ta și nu puteai să rămâni acolo.

Cătălin Cazacu: Îți mulțumesc că evidențiezi tot timpul lucrurile pozitive. Mă faci să mă simt... frumos.", a fost discuția purtată de cei doi, în platoul emisiunii amintite.

Cătălin Cazacu [Sursa foto: Captură tv]

Cum au petrecut Ramona Olaru și Cătălin Cazacu în Zanzibar?

Întrebat despre cum a petrecut de Revelion, pe meleaguri străine, Cătălin Cazacu a ținut să puncteze că el mai mult a muncit, căci a filmat întregul eveniment.

Cât despre Ramona Olaru, motociclistul a menționat că asistenta TV s-a distrat pe cinste, în noaptea dintre ani: "Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea( n. red. Ramona) s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm.", a adăugat Cătălin Cazacu, în cadrul aceleiași emisiuni.

