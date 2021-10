Cătălin Cazacu, primele declarații după ce a fost surprins în timp ce se sărută cu Ramona Olaru: „Sunt burlac și intenționez să rămân burlac”

In articol:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au fost surprinși în timp ce se sărută în public, iar fanii au sărit imediat la concluzia că cei doi ar forma un cuplu. Cu toate acestea, se pare că statutul relației lor este încă neclar. Cătălin Cazacu a declarat recent nu se aștepta ca imaginile în ipostaze apropiate cu Ramona Olaru să ajungă pe internet.

„Credeam că subiectele interesante sunt legate de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, de divorțul lor, nu de relațiile mele. Nu mă așteptam să apară imagini cu mine și cu Ramona”, a declarat Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Celebrul prezentator tv a vorbit despre relația pe care o are cu Ramona Olaru, pe care o descrie drept o prietenă veche. El a avut numai cuvinte de laudă la adresa femeii alături de care a fost surprins în ipostaze tandre.

„Despre Ramona pot să spun doar că este o fată extraordinară. Noi suntem prieteni vechi, dacă cineva urmărea să vadă putea să observe că noi eram, adeseori, în aceleași locuri, ieșim împreună de multă vreme”, a adăugat Cătălin Cazacu pentru sursa citată.

Întrebat mai multe legat de relația cu Ramona Olaru, dacă cei doi intenționează să formeze oficial un cuplu în viitorul apropiat, Cătălin Cazacu a

specificat că este burlac și intenționează să rămână așa.

„Sunt burlac și intenționez să rămân burlac”, a mai spus celebrul prezentator tv.

Ramona Olaru și Cătălin Cazau, fotografiați în timp ce se sărută

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinsi de paparazzi în timp ce au intrat inându-se de mână într-un restaurant din Capitală.

Cei doi au venit la restaurant separat, însă au fost de nedespărțit după ce s-au întâlnit. Cei doi s-au sărutat cu foc, s-au luat în brațe și s-au ținut de mână, potrivit Spynews.

În urmă cu câteva luni, Cătălin Cazacu a fost întrebat dacă mai este burlac și dacă are de gând să se așeze la casa lui.

Prezentatorul tv a dezvăluit că doar timpul va putea decide.

„Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc, nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus-o în Univers, de acum încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, nu mă grăbesc”, a mărturisit Cătălin Cazacu, pentru un post de televiziune.