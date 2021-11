Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, prima fotografie în calitate de cuplu! Ipostaza incendiară în care au apărut

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt prieteni buni din anul 2018, iar cei doi au hotărât să dea o șansă poveștii lor de dragoste. Ei sunt mai fericiți ca niciodată și nu vor să ascundă acest sentiment de fanii lor. Postările tot mai dese pe rețelele de socializare în care cei doi îndrăgostiți le confirmă fanilor sentimentele pe care și le poartă.

În urmă cu puțin timp, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu i-au luat prin surprindere pe internauți cu ultima lor apariție. Celebra asistentă tv a postat o fotografie cu iubitul ei, făcută în oglindă, în timp ce ea poartă doar un prosop de baie. Prezentatorul tv își ține strâns în brațe iubita. Este prima fotografie „oficială” de cuplu pe care blondina o postează pe pagina ei de Instagram.

„Sunteți frumoși rău împreuna! Va potriviți perfect!! Cazu norocos tare cu așa fata frumoasa lângă el! Sa fie mândru tare ca are de ce! Bravo, Ramona și Cazacu!! Va ador!!”, „Întrebarea e care se simte norocos...el sau tu”, „Super tare! Sa fii iubita”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Fotografia postată de Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu vrea să se căsătorească cu Ramona Olaru: „Eu o iau și mâine”

Relația celor doi este una extrem de frumoasă și nu o spunem noi, ci asta reiese chiar din declarațiile lui Cătălin Cazacu care are gânduri de însurătoare cu Ramona Olaru, doar că tânăra încă nu ar vrea să se lege la cap momentan. Cert este că totul este doar lapte și miere, iar prezentatorul TV spune că, în sfârșit, și-a găsit liniștea și fericirea.

„Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului te comporți diferit. La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta, încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum.", a povestit Cătălin Cazacu, la Teo Show.