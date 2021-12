Cătălin Cazacu și Ramona Olaru vor să facă pasul cel mare: "I-am spus din prima clipă că vreau o familie cu ea"

In articol:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au luat prin surprindere pe toată lumea după ce au anunțat că sunt un cuplu, deși aveau o relație strânsă de prietenie încă din 2018. Acum, la puțin timp de când au recunoscut că sunt împreună, motociclistul și partenera lui s-au mutat în aceeași casă și sunt pregătiți să facă pasul următor.

Cătălin Cazacu: "Vreau o familie cu ea"

Cătălin Cazacu nu-și mai ascunde sentimentele pe care le are pentru Ramona Olaru. Bărbatul a dezvăluit recent, într-un interviu pentru click.ro, că deja s-a mutat împreună cu iubita lui și se gândește serios să își întemeieze o familie alături de frumoasa blondină: "Ne ajută faptul că ne cunoaștem de mult. Vinerea, când e ziua ei liberă, o iau, merg cu ea pe barcă, ne distrăm.

Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14.", a povestit Cătălin Cazacu, pentru sursa amintită.

"Eu o iau și mâine"

Chiar dacă nu formează un cuplu de foarte multă vreme, Cătălin Cazacu este pregătit să facă pasul cel mare cu iubita lui. Motociclistul dezvăluia în urmă cu ceva vreme, la "Teo Show", că Ramona este, de fapt, cea care devine sceptică în privința căsătoriei, căci el ar spune marele "DA" fără să stea pe gânduri: "Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea am zis că mă distrez.(...) Am călcat în străchini până la vârsta asta, încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum.", spunea Cătălin Cazacu cu puțin timp în urmă, în cadrul emisiunii amintite.

