Cătălin Cazacu, un tată total atipic! Cum își educă prezentatorul TV fiul de doar 12 ani: „Trebuie să se lovească de multe chestii”

Cătălin Cazacu și fiul său, Andrei, au o relație specială. Omul de televiziune este foarte apropiat de unicul său copil, chiar dacă nu se pot vedea mereu, din cauza distanței care se află între aceștia.

Însă vedeta are grijă ca de fiecare dată când băiatul ajunge în Capitală, aceștia să petreacă momente inedite împreună.

În același timp, vedeta are grijă să îl învețe pe unicul său fiu să fie cât se poate de independent în viitor.

La 12 ani, fiul lui Cătălin Cazacu nu se teme de nimic! Băiatul a venit singur la București

Cătălin Cazacu are un singur copil, cu fosta sa parteneră de viață, Nicoleta Delinescu. Pentru că băiatul locuiește mai mult în Banat, cu mama lui, prezentatorul TV și fiul său nu pot petrece mereu timp împreună, însă iată că vacanțele sunt rezervate pentru momente tată-fiu.

„Suntem în teambuilding pentru că este școala în reprize, nu știu cum se ia vacanță acum. Înțeleg că în București nu este vacanță, în Timișoara este vacanță. Nu înțeleg cum este, pe vremea noastră lua toată lumea. Dar așa este, a luat vacanță și a venit în București. În vacanțe recuperăm pentru că el stă la Hațeg. Este greu pentru mine să ajung acolo. Așa că de fiecare dată când avem timp facem chestia asta, el vine la București și ne facem de cap. Tocmai acum am venit de la piscină, a fost toată ziua cu mine. Vine cu mine la emisiune, nu înțeleg de ce se trezește așa devreme că eu în locul lui nu mă trezeam. Avem o săptămână la dispoziție.”, a mărturisit prezentatorul TV, pentru ego.ro.

Micuțului îi place la București, motiv pentru care părinții săi au discutat și despre o posibilă mutare a acestuia în Capitală, însă nu acum, ci după ce va crește mai mare.

Între timp, Cazacu îl învață pe fiul său să fie cât se poate de descurcăreț și să știe să facă față oricărei situații.

„O să vină, la un moment dat, momentul respectiv. Momentan este clasa a 6-a și mai avem până la momentul respectiv. Pentru cine mă cunoaște, știe că exact cum sunt la TV, adică dezinvolt, sunt și în spatele camerelor. Sunt natural. Ca și tătic am un altfel de parenting. Din punctul meu de vedere, copilul crește așa cum am crescut și eu, trebuie să se lovească de multe chestii. Asta cu să ne protejăm încontinuu copilul, să îl ținem într-o bulă și să nu îl atingă nimic, nu funcționează la noi. Copilul a venit de la Timișoara singur, singurel, pe tren. Este învățat la 12 ani să se descurce singur oriunde îl lași. Asta a fost creșterea pe care am fost dator să i-o dau, că orice s-ar întâmpla, în orice situație intră, să se descurce singur. Dacă nu învață asta de la o vârstă fragedă, pe urmă nu o să pot să îl ajut la 27 de ani să facă naveta Timișoara-București.”, a mai dezvăluit Cazacu.

