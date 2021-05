Cătălin Cazacu, unul dintre cei mai râzvniți burlaci din România! Motivul pentru care nu s-a căsătorit: „Nu e după mine...”

In articol:

Cătălin Cazacu este unul dintre cei mai râzvniți burlaci din România. Prezentatorul Cash Taxi a avut multe iubite celebre, însă cu niciuna dintre ele nu a avut de gând să meargă în fața altarului. Deși nu a confirmat oficial, în luna martie a acestui an, prezentatorul tv a plecat într-o vacanță alături de Anna Roman, fosta lui iubită.

Zvonurile că s-au împăcat nu au încetat să apară, iar imaginile i-au dat de gol pe cei doi.

Pentru un post de televiziune, Cătălin Cazacu a fost întrebat de ce nu s-a căsătorit până acum. Prezentatorul în vârstă de 37 de ani a mărturisit că această decizie nu stă în mâinile sale, ci așteaptă să se așeze totul așa cum trebuie în viața sa pentru a trece la următorul pas.

„Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc! Nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus în Univers, iar de aici încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, adică nu mă grăbesc", a declarat prezentatorul emisiunii „Cash Taxi”.

Cătălin Cazacu mai așteaptă până va ajunge în fața altarului alături de o femeie [Sursa foto: Instagram]

Locul de suflet al lui Cătălin Cazacu: „Acolo am copilarit pana la 7 ani!”

Cătălin Cazacu a vizitat foarte multe locuri din România, însă un oraș anume va avea mereu un loc special în inima sa. Este vorba de Brașov, pe care sportivul susține că l-a redescoperit.

„Am descoperit orasele Romaniei altfel decat le cunosteam. In majoritatea oraselor unde am filmat pentru Cash Taxi am mai fost cu diverse ocazii, dar, odata cu filmarile, am putut sa le cunosc mai bine, sa ma plimb mai mult, sa ajung prin tot felul de cartiere. Mi-a placut foarte tare Iasiul, de exemplu. Dar Brasovul este locul meu de suflet, acolo am copilarit pana la 7 ani si acum. La filmarile pentru <Cash Taxi>, l-am redescoperit ”, a spus Catalin Cazacu. Citește mai multe AICI.