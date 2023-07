Cătălin Crișan, despre începutul carierei sale artistice: „M-a surprins succesul venit atât de repede”. Ce s-a schimbat în viața bărbatului după ce a devenit cunoscut

In articol:

Cătălin Crișan se bucură de o carieră impresionantă în industria muzicii, fiind unul dintre cei mai apreciați cântăreți din țara noastră. De-a lungul timpului, artistul a reușit să se mențină în preferințele ascultătorilor și a petrecut deja peste 35 de ani pe scenă, bucurându-și fanii cu talentul său.

Melodiile lui au devenit celebre și, după atâția ani, încă sunt fredonate de mulți oameni, iar Cătălin Crișan face încă spectacol atunci când apare în fața publicului.

Artistul și-a început cariera muzicală la doar 19 ani, însă, până atunci, a mai cochetat cu această industrie. Încă din copilărie, Cătălin Crișan avea o afinitate către lumea artistică, părinții lui fiind mari iubitori ai muzicii clasice. De asemenea, artistul a studiat pianul în primii ani de viață, iar în liceu a început să cânte la chitară. Mai târziu, a studiat muzica la Școala Populară de Arte și a câștigat chiar și câteva premii datorită talentului său.

„Eu am studiat pianul clasic toată copilăria, iar la noi acasă se asculta doar muzică clasică. Concerte de pian, operă, operetă etc. Așadar, muzica ușoară era pentru mine un tărâm îndepărtat și misterios. La Liceul de Matematică-Fizică, „Mihai Viteazul am început să cânt la chitară, doar așa reușind să chiulesc de la muncile agricole la care ne trimiteau profesorii periodic. A început să-mi placă mai ales pentru că am câștigat doar premiul I la vestita de atunci… „Cântarea României”. Cântam folk, în general compoziții proprii pe versurile lui Adrian Păunescu. În paralel am absolvit Școala Populară de Arte, secția „Muzică ușoară, clasa profesorilor Gloria Bordea și George Natsis. Acolo m-a auzit Mihaela Runceanu și m-a trimis la preselecția Mamaia 87. Am câștigat Premiul I cu melodia „Vorbește marea și, practic, din acel moment viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Părinții mei n-au fost așa de entuziasmați precum am fost eu, dar când am intrat la Facultatea de Teatru și am și absolvit-o, s-au împăcat cu gândul că scena este locul unde eu mă simt cel mai bine”,

Cum s-a schimbat viața lui Cătălin Crișan după ce a cunoscut succesul

După ce a terminat liceul, la doar 19 ani, Cătălin Crișan devenea cunoscut în lumea muzicală și își începea cariera artistică în mod oficial. După ce a devenit persoană publică la o vârstă atât de fragedă, artistul era recunoscut de o mulțime de oameni, iar succesul i-a schimbat viața. Totuși, deși a fost surprins de schimbările apărute în viața lui și de faptul că devenise atât de cunoscut, Cătălin Crișan a mărturisit că a fost întotdeauna respectuos cu oamenii din jurul lui și a rămas cu picioarele pe pământ, chiar dacă era un bărbat foarte râvnit în tinerețea lui.

„Am fost crescut să fiu respectuos cu toată lumea, modest, amabil, cu alte cuvinte, în banca mea. Așadar, m-a surprins succesul venit atât de repede, dar nu m-a luat valul niciodată. Trebuie să fii idiot să „te dai mare” față de oamenii care cumpără un bilet să te vadă și-și doresc să-ți strângă mâna. La urma urmelor, numai ei hotărăsc dacă exiști sau nu ca artist”, a mai povestit Cătălin Crișan.