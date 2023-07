Cătălin Crișan, o nouă poveste de dragoste. Ce spune artistul despre femeia care i-a cucerit inima: „Este cineva în viața mea”

In articol:

Cătălin Crișan este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală. În ciuda faptului că au trecut mai bine de 35 de ani de când a urcat pentru prima oară pe o scenă, versurile pieselor sale au cucerit generație după generație, iar muzica sa a fost apreciată de foarte mulți oameni.

În ceea ce privește viața personală, cântărețul a fost întotdeauna discret în declarații și a preferat să își țină relațiile departe de ochii curioșilor. Deși pe parcusul anilor a trecut prin două divorțuri, Cătălin Crișan a anunțat că acum iubește din nou.

Cătălin Crișan trăiește o nouă poveste de dragoste

Dacă pe plan profesional artistul se poate lăuda cu un parcurs demn de invidiat, pe plan personal lucrurile nu au stat întotdeauna roz, asta pentru că a fost căsătorit de două ori. Se pare că acum artistul este mai fericit ca oricând și a anunțat că iubește din nou. Cât despre căsătorie, nu știe când va ajunge din nou în fața altarului.

„Da, iubesc. Da, este cineva în viața mea. Referitor la căsătorie, în acest moment, sincer… nu știu ce să vă răspund.”, a mărturisit Cătălin Crișan pentru viva.ro.

Cântărețul știe foarte bine ce își dorește de la partenera sa de viață, însă de departe cea mai importantă cerință rămâne iubirea, mai ales că la rândul său este dispus să ofere toată dragostea.

Se pare că artistul se ferește de persoanele ipocrite și de cele false, însă recunoaște că femeile sunt mult mai puternice decât bărbații.

„Nu am pretenții mari și multe de la o femeie, doar două: să-mi asculte și să-mi înțeleagă vorbele nerostite și să mă iubească sincer. Consider că bărbații conduc lumea și femeile – bărbații. Sunt misterioase și imprevizibile, mai puternice ca noi. Nu există femei urâte. Fug de cele ipocrite, rele, invidioase, false, proaste și de cele care au senzația că le știu pe toate… Ce ofer? Dragoste, în adevăratul sens al cuvântului.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

Ce regrete are Cătălin Crișan?

În ceea ce privește cariera sa muzicală, artistul nu are regrete, însă în ceea ce privește viața personală, lucrurile stau diferit. Cătălin Crișan a mărturisit că și-ar fi dorit să fie mai atent la prieteni, dar și la sfaturile pe care le oferă celor din jur. Totodată, ar fi vrut să fie mai diplomat și să își asculte instinctul, atunci când a fost cazul.

„Din punct de vedere artistic, nu am niciun regret. O… aș face multe corecții… Unele pot fi destăinuite public, altele nu. Cele din prima categorie: aș fi mai atent la „prieteni, la oamenii care au pretins că m-au iubit, n-aș mai da sfaturi celor care nu mi le cer, aș fi poate mai diplomat, mai tăcut, mi-aș asculta serios flerul, instinctul, glasul interior, „Vocea lui Dumnezeu, cum spunea cineva, și aș încerca să am mai mult grijă de mine, și nu de alții. Nu-mi pare foarte rău de ceea ce am făcut, ci de ceea ce am pierdut.”, a mai spus cântărețul pentru aceeași sursă.

Cătălin Crișan trăiește o nouă poveste de dragoste [Sursa foto: captură video ]