Cătălin Crișan, refuzat de Oana Sîrbu, după ce a încercat să o curteze: "Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea."

Cătălin Crișan și Oana Sîrbu [Sursa foto: Facebook]

Cătălin Crișan și Oana Sîrbu au o relație frumoasă de prietenie, însă puțină lume știe faptul că artistul a plăcut-o la nebunie pe colega sa, cu mulți ani în urmă. Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, cunoscutul interpret a vorbit despre cum a încercat să o cucerească pe actriță.

Cătălin Crișan a curtat-o pe Oana Sîrbu

Cătălin Crișan și Oana Sîrbu se cunosc de când erau mici, din anii de liceu. Chiar dacă acum, de câte ori se întâlnesc, vorbesc foarte frumos unul despre celălalt, puțini știu faptul că în trecut actrița l-a refuzat pe cântăreț, când încercat să o curteze.

Artistul a povestit că s-a întâlnit cu Oana într-o seară, la o petrecere, și și-a făcut curaj pentru a o invita la dans. Mai mult, bărbatul a declarat că i-a mărturisit acesteia că o place și că își dorește să o invite a doua zi, la o cafea: "Am curtat-o pe Oana Sîrbu. Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat. S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon.", a spus Cătălin Crișan, în emisiunea menționată.

Oana Sîrbu l-a privit mereu ca pe un prieten

Chiar dacă solistului i s-au aprins la acel moment călcâiele după actriță, Oana nu a răspuns invitației lui și nu a dorit să aibă ceva mai mult cu acesta, pentru că îl considera doar un bun amic.

Oana Sîrbu[Sursa foto: Facebook]

Deși anii au trecut, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, iar protaginista din "Liceenii" a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin, însă doar din prisma unei prietene: "Mă încântă Cătălin, cu poveștile lui, cu zecile de bancuri pe care le știe, cu umorul și cu voia-bună pe care le are, de câte ori îl văd. Am făcut multe turnee împreună, prin tot felul de condiții. Dar, într-adevăr, ne știm de când eram copii, eu, elevă la Școala Iancului și, mai apoi, la Liceul ”Iulia Hașdeu”, el, la Mihai Viteazu. Țin minte că ne-am cunoscut la câteva petreceri de copii ale unor colegi care aveau case mari, boierești, și unde mama mă lăsa să merg. Am dansat cu Cătălin și l-am ascultat cântând la pian. Un băiat cu o educație aleasă. Mi-e drag să ne revedem la filmări, chiar dacă mai rar, acum.", a povestit cântăreața, pentru Impact.ro.

Cu toate acestea, actrița a încercat să ocolească răspunsul când a fost întrebată de ce nu a acceptat să fie împreună cu artistul, spunând, ușor amuzată, că au fost mulți bărbați care și-au dorit-o alături: "Câți au fost, care m-au plăcut! Ce era să fac?", a încheiat Oana, pentru sursa citată.