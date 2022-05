Cătălin de la Casa Iubirii se justifică pentru mâna pusă pe piciorul Larisei! Ce a mai spus despre ceilalți concurenți? "Radu încă o place pe Kinga" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Comăniță are 24 de ani și este din Constanța. În prezent, este antrenor de fitness, însă și-a câștigat independența financiară încă din adolescență. Muncește de la vârsta de 16 ani și se mândrește cu asta.

Cătălin lămurește gestul cu mâna de pe piciorul Larisei

Tânărul spune că are o fire jovială, îi place să glumească și este foarte sociabil. Totodată, el poate deveni irascibil, mai ales într-o relație în care nu i se acordă încredere, un alt aspect care îi displace în ce privește viața de cuplu fiind gelozia. De curând, a fost eliminat din Casa Iubirii, emisiune la care a participat și s-a făcut remarcat în mod plăcut.

Cătălin a părăsit în urmă cu câteva săptămâni show-ul fenomen Casa Iubirii. Acesta a fost votat de fete și trimis acasă, deoarece nu a reușit să se apropie de nimeni. Cele care i-au atras atenția au fost Iolanda și Larisa, pe cea din urmă reușind să o cunoască mai intens în casă. În ceea ce o privește a existat un gest controversat, care a fost foarte disputat în competiție și anume, în timpul unei conversații, Cătălin i-a pus tinerei mâna pe picior.

Invitat în emisiunea "Culisele Iubirii", moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, fostul concurent lămurește subiectul și se justifică pentru gestul făcut.

"Stăteam lângă ea și prima oară stăteam rezemat cu mâna de scaun și după aceea am pus-o pe piciorul ei, pe undeva în apropierea genunchiului. Nu a fost un gest indecent. Dacă faci pași către o persoană, de ce îi faci și dacă nu îi faci, de ce nu îi faci. Eu așa am simțit la momentul respectiv, așa am considerat că e ok și așa sunt și în realitate. Eu când vreau să cunosc o fată și vreau să îmi fac o relație cu ea, inițiez, văd dacă e atrasă de mine. Dacă nu îi convenea, nu era de acord, își trăgea picioarele, nu era niciun fel de problemă. Aici mi se pare ciudat, că ea a stat și după aceea a venit și a zis că de ce îi pun mâna pe picior.", a declarat Cătălin.

Cătălin, adevărul despre Radu: "Îi place să iasă în evidență"

Un concurent destul de puternic este Radu, însă colegii lui nu au o părere atât de bună despre el. Cătălin a făcut dezvăluiri din competiție și a dezbătut motivul rivalității dintre Sorin și Radu și cum îl percepe atât el, cât și ceilalți din casă.

"Sorin nu îl vede real pe Radu, părerea lui este că Radu nu e 100% real în casă și în afara ei. Cred că de aici vine rivalitatea lor sau poate e ceva între ei, pentru că își ascund chestii unul de altul. Chiar nu știu de ce se atacă unul pe altul. I-am spus și eu lui Radu că uneori nu știe să tacă sau se bagă în discuțiii unde nu e locul lui. Lui Radu îi place să iasă în evidență.(...) Cred că Radu încă o place pe Kinga, pentru că dacă chiar nu îți mai place o persoană, să o aduci tot timpul în discuție. Adică, dacă nu-ți mai place, te retragi, punct. O lași să vorbească singură, tratezi cu indiferență subiectul. Ar fi urât să te victimizezi pentru ceva nu a mers.", a mărturisit Cătălin, în platoul WOWbiz.