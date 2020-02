Frumos și plin de mușchi, Cătălin nu a putut trece neobservat de concurente, însă el a plăcut-o din prima pe Ella și părea că nu are ochi decât pentru ea. Însă, la scurt timp, Cătălin a spus că este dezamăgit de Ella și a criticat-o dur chiar în emisiune.

Însă, tânărul plin de mușchi, a atras atenția și altor concurente, chiar și a celor care acum nu sunt în emisiune și care spun că s-ar întoarce la Puterea Dragostei doar pentru el. Atât Ana Maria Lintaru, cât și Manuela Oprișiu îl plac de la distanță pe Cătălin.

Concurentul de la Puterea Dragostei este antrenor de fitness, și de ani buni sportul și body building-ul este viața lui. Ceea ce se vede și din fizicul tânărului, plin de mușchi.

Cătălin de la Puterea Dragostei, cum arăta în urmă cu 7 ani

Dacă acum, Cătălin face ravagii cu fizicul său, în urmă cu 7 ani, acesta arăta cu totul altfel. Concurentul de la Puterea Dragostei a împărtășit pe contul de Instagram o fotografie veche de acum 7 ani, atunci când nu mergea încă la sală și era un tânăr slăbuț, cu o figură deloc atletică.”Înainte și după! Acum 7 ani", a scris el în dreptul fotografiei.

Cătălin de la Puterea Dragostei, mesaj pentru susținătorii lui

Cătălin le-a transmis un mesaj fanilor săi de la Puterea Dragostei: ”Când m-am înscris la aceasta emisiune, am fost sceptic, nu eram împăcat cu ideea și nici nu eram convins 100% ca locul meu este aici. Acum după ceva timp petrecut aici, in casa Puterea Dragostei, am reușit să mă cunosc pe mine, să mă descopăr. E de departe cea mai tare experiență din viața mea, sunt bucuros să mă aflu aici, voi încerca să ofer tot ce am mai bun și sper ca timpul să-mi permită sa exprim tot ce simt și gândesc. Vă îmbrățisez pe toți cu drag!”