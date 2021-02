Cătălin Măruță, înlocuit de la propria emisiune. Cine urmează să-i ia locul

In articol:

Cătălin Măruță trece prin clipe grele, fiind în carantină cu familia lui, după ce au fost depistați cu coronavirus. Andra, Cătălin și cei doi copii ai lor au intrat într-o vacanță neprogramată pentru două săptămâni, după ce s-au infectat cu virusul nemilos SARS-COV-2.

Anunțul

a fost făcut chiar de celebrul prezentator TV, Cătălin Măruță, care spunea în mediul online că se simt bine și că totul este în regulă.

„ Ce vreme frumoasă, numai bună de vacanță. Mai ales că săptămâna viitoare este și vacanța copiilor. Asta e, chiar o să avem o vacanță cu toții împreună în perioada asta, vrând, nevrând. Asta e. Va trebui să stăm 14 zile acasă.(...) Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine, suntem în forță, puțin roz nu strică niciodată, așa că vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri. Aveți grijă de voi. Sănătatea pe primul loc. O să vă mai țin la curent”, a spus Cătălin Măruță pe contul lui de Instagram.

Cine îi ia locul lui Măruță la emisiune

Mulți s-au întrebat ce se va întâmpla cu emisiunea lui Cătălin Măruță, însă soțul Andrei a reușit să se descurce și să prezinte în continuare, deși s-a aflat acasă, în carantină. Ei bine, acum emisiunea lui Cătălin Măruță urmează să fie prezentată de Horia Brenciu și de Andreea Raicu, așa cum a anunțat chiar artistul. Cu siguranță acest lucru va fi posibil doar cât timp soțul Andrei este acasă, cu familia, în carantină.

Horia Brenciu este cel care a anunțat pe rețelele sociale că prezentatorul Cătălin Măruță se simte foarte bine, dar mai are de stat încă o săptămână în carantină.

” Breaking News! Ieri m-a sunat Catalin Maruta! E in carantină... Se simte bine, dar mai are de stat o săptămână. M-a rugat să-l ajut! Bref: astazi voi prezenta emisiunea “La Măruță”! O sa am și o parteneră specială: Andreea Raicu! 🙂 Începem după amiaza, la 15.00, la PRO TV! Ne vedem, daaa? :-)”, a scris Horia Brenciu, pe Instagram.

