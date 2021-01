Cătălin Măruță, moment stânjenitor la supermarket! Ce întrebare a primit de la fiul său în fața tuturor: "A trebuit să-i explic.."

Cătălin Măruță a fost pus în dificultate de către fiul său, David.

In articol:

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. Pe lângă faptul că aceștia au parte de o carieră de succes, au și o familie frumoasă împreună. David și Eva sunt cei doi copii ai familiei, iar în ultima perioadă sunt destul de curioși.

Cătălin Măruță, situație stânjenitoare la supermarket

În cadrul unui interviu, prezentatorul

de televiziune a vorbit despre curiozitățile pe care au început să le aibă cei mici. David, fiul cel mare al familiei, i-a pus o întrebare tatălui său, care l-a pus cu siguranță în dificultate. Răspunsul a venit la scurt timp.

Citeste si: Mare atenție la ce scrieți pe Facebook. Un bărbat a plătit bani grei drept daune morale - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Citeste si:Cătălin Măruță, nașul lui Pepe și al Ralucăi Pastramă, primele declarații despre divorț! "Vă voi sprijini..."

Mai exact, băiețelul l-a întrebat pe Cătălin Măruță ce sunt acele pachete care se regăsesc la supermarket lângă pachetele de gumă. David i-a pus o întrebare despre pachetele de prezervative. Se pare că cei doi au purtat o discuție de la bărbat la bărbat și s-au amuzat teribil.

Citeste si:Andra și Cătălin Măruță, moment stânjenitor! Și-au dorit o noapte de vis, însă copiii i-au prins în fapt!

Cătălin Măruță si David

'Am niște discuții cu David în ultima perioadă care mă lasă mască. David e mai mare. Face Beatbox și are tot felul de pasiuni și tot felul de întrebări la vârsta asta. Trebuie să recunosc că de multe ori întrebările lui mă pun în dificultate. (…) A trebuit să-i explic că de ce la supermarket lângă pachetele de gumă, la casă, mai sunt și niște pachete pătrate. I-am spus exact ce sunt și pentru ce sunt. S-a amuzat extrem de tare. Am început să avem tot felul de discuții din astea ca de la bărbat la bărbat. De multe ori m-am și fâstâcit, pentru că nu știam ce și cum să răspund.', ne-a povestit Cătălin Măruță, potrivit VIVA.