Cătălin Măruță, pus în dificultate de fiul său, David! „Copilul meu are 9 ani, să-i spun de...” Ce întrebare i-a pus băiatul

Andra și Cătălin Măruță formează cel mai frumos și iubit cuplu din lumea mondenă. Cei doi sunt familiști convinși, iar lucrurile au evoluat foarte repede între ei și imediat și-au întemeiat o familie.

Din rodul dragostei lor au rezultat doi copii, David, în vârstă de 9 ani, și Eva, mezina familiei. Andra și Cătălin au un mariaj fericit de circa 12 ani și sunt un exemplu de urmat pentru toată lumea, mai ales pentru felul în care își cresc copii.

Familia Măruță[Sursa foto: Instagram]

Andra și Cătălin Măruță, despre cum îi răsfață pe cei mici

Vedetele au mărturisit că cei mici sunt foarte atașați de ei și au grijă ca de fiecare dată să petreacă tot timpul liber pe care îl au cu alături de cei mici.

„ Amândoi sunt foarte atașați de noi, cred că au perioade în care parcă se aliază mai mult cu unul dintre noi. Totuși, deși se topește în brațele mele – numai tații pot înțelege cum e relația tată-fiică –, Eva e mai degrabă fata mamei. David este la vârsta la care poate face cu mine multe lucruri și cred că îi face mai multă plăcere să fim noi doi, ca băieții”, au mărturisit Andra și Cătălin pentru viva.ro

Când vine vorba despre micile plăceri, copiii le primesc doar cu porția.

Cei doi își doresc să petreacă mult timp pe telefon sau tabletă, însă Andra și Cătălin au grija ca Eva și David să nu facă exces de ecrane. La fel se întâmplă și în cazul dulciurilor.

„Răsfățul suprem pentru amândoi la vârsta asta este timpul petrecut în fața ecranelor, dar și dulciurile. Pe amândouă le primesc cu porția, chiar dacă insistă că vor mai mult și mai mult”, a povestit Andra.

Întrebarea lui David care l-a pus în dificultate pe Cătălin Măruță: „ Eram toți trei roșii la față”

David a crescut și este la vârsta la care nu dar că observă tot ce-l înconjoară, dar atunci când un lucru îi atrage atenția vrea să știe fiecare detali. Băiatul a observat că pe raft, lângă gumă, există niște cutii mici pe care scrie „prezervative”, iar fără a sta prea mult pe gânduri și-a întrebat tatăl ce sunt acestea. După ce s-a rușinat puțin, Cătălin Măruță și-a găsit cuvintele potrivite pentru a-i explica la ce sunt folosite.

„La Târgu Jiu mergeam cu David la un moment dat în mașină și îmi spune: „Tati, eu când merg la cumpărături cu mami, am văzut la casă, lângă pachetele de gumă, niște pachete pătrate pe care scrie*****. Ce sunt alea?”. Mi-am zis: „Copilul meu are 9 ani, să-i spun de prezervative?” (…) Într-o săptămână m-am dus și am cumpărat o cutie de prezervative și, cu Andra, i-am explicat lui David ce sunt. Eram toți trei roșii la față. Noi pentru că nu știam cum să-i explicăm, el era… I-am spus: „Uite David, uite ce înseamnă, la ce ajută. Trebuie să știi lucrurile astea”, a spus Cătălin Măruță, într-un interviu pentru viva.ro.