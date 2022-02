Cătălin Măruță și-a cumpărat două perechi de blugi, iar la final a arătat bonul și a închis gura tuturor. Câți bani a putut să dea pe ei: "Să nu vă aud!"

In articol:

Cătălin Măruță preferă confortul și calitatea înainte de orice, așa că nu se uită la bani când vine vorba de piese vestimentare de calitate. Prezentatorul TV trebuie să apară impecabil în fața fanilor lui de fiecare dată, motiv pentru care își achiziționează cele mai calitative piese vestimentare.

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai de succes prezentatori TV din țara noastră. Emisiunea pe care o prezintă are o mulțime de fani și, dacă ne uităm cu atenție la aprițiile sale pe micile ecrane, nu putem să nu observăm că una dintre piesele vestimentare preferate ale soțului Andrei sunt blugii. Cu puțin timp în urmă, le-a arătat fanilor săi de pe rețelele de socializare de unde obișnuiește să-i cumpere.

Cătălin Măruță, de unde își cumpără blugii

Cătălin Măruță obișnuiește să-și cumpere blugi de la prietena lui, Adina Buzatu. Pe site-ul oficial al creatorei de modă, o pereche de blugi bărbătești valorează 595 de lei, însă Cătălin Măruță nu se uită la bani atunci când vine vorba de calitate.

De asemenea, Cătălin Măruță a ținut să precizeze că tot ceea ce le arată este plătit de el, arătându-le și bonul fanilor lui.

„În weeend am un eveniment, iar ieri am fost la prietena mea pentru costum și am găsit blugii ăștia senzaționali. Vi-i arăt pentru că la un moment dat tot am primit mesaje „De unde sunt blugii?”. Erau niște blugi în genul ăsta, albastru și asta voiam să vă zic, că are niște chestii fabuloase. Și să nu vă aud că vă arăt blugii pentru că, nu știu, am eu vreun „deal” sau ceva. Uite aici și factura fiscală, ieri, frumos. Așadar, v-am arătat cum stau lucrurile. Asta o fac pentru că îmi plac foarte mult blugii aceștia și am zis, dacă vă interesează, să știți”, a

spus Cătălin Măruță pe InstaStory.

Cătălin Măruță a împlinit 44 de ani

Cătălin Măruță și Andra formează unul dintre cele mai longevive clupuri din lumea mondenă. Au împreună doi copii minunați, pe Eva și David, și se pare că dragostea lor crește pe zi ce trece. Artista nu ratează nicio ocazie în a-i spune soțului ei ce simte pentru el, iar ziua lui de naștere a fost o ocazie numai bună pentru a-și exprima iubirea.

” La mulți ani, iubitul meu! Cu fiecare an alături de tine, viața este mai frumoasă! Îți mulțumesc că ești un soț așa cum am visat și un tată minunat. Te iubesc! ”, a scris artista în dreptul unor imagini în care apare alături de partenerul ei, cei doi sărutându-se.