Cătălin Moroșanu a dat cărțile pe față! Adevăratul motiv pentru care a refuzat să fie bodyguardul lui Gigi Becali: „Sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”

Cătălin Moroșanu nu mai are nevoie de nicio introducere. Este de departe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sportivi din țara noastră. Kikboxer-ul se bucură acum de o carieră de succes pentru care a muncit, însă, extrem de mult.

Totodată, de-a lungul anilor, sportivul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani care îl apreciază datorită parcursului său profesional și nu numai.

Cu toate acestea, viața lui Cătălin Moroșanu nu a fost întotdeauna roz, iar la început de drum s-a confruntat și cu situații dificile din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, mărturisește că nu s-a lăsat pradă tentațiilor, ba chiar a refuzat o ofertă uimitoare din partea lui Gigi Becali. Despre ce este vorba?!

De ce a refuzat Cătălin Moroșanu oferta lui Gigi Becali?

Pe vremea când era la început de drum și nu reușea să câștige sume foarte mari din sport, „Moartea din Carpați” a primit o ofertă care părea să fie de nerefuzat pentru foarte multă lume. Mai precis, aceea de a fi bodyguardul lui Gigi Becali. Cu toate acestea, Cătălin Moroșanu nu a vrut să bată palma cu acesta, iar acum, mulți ani mai târziu, mărturisește că nu îi pare deloc rău de alegerea făcută, ci din contră, este de părere că

ar fi avut doar de pierdut dacă accepta acea slujbă.

„Sunt momente în viață când ai de ales autostrada sau cărarea îngustă. Ca să te bucuri cu adevărat de viață și de reușita ta, trebuie să mergi pe calea cea grea, doar atunci poți să simți satisfacția și bucuria. Soția mea, antrenorul, mama, tata, prietenii m-au ținut acolo, au fost foarte importanți în această decizie. A contat și loialitatea față de antrenorul meu.

Ar fi trebuit să las totul și să mă duc în altă parte. Contează foarte mult în viață să fii și loial, mai ales ca sportiv. Antrenorul este coechipierul tău, este singura persoană care stă în colț și îți dă sfaturi. Am mers pe această cale. Câteodată este greu să alegi: „Gata, sunt bogat, am casă, am vilă!”. Pe termen scurt poate că ai beneficii, dar pe termen lung sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”,

a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru ego.ro

Cătălin Moroșanu, mândru de realizările sale

Succesul lui Cătălin Moroșanu nu a venit peste noapte, ci din contră, a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al carierei sale. Acesta este și motivul pentru care este extrem de mândru pentru tot ceea ce a realizat pe parcursul anilor. Acum este antrenor și mărturisește că face totul din pasiune, nicidecum pentru bani. Pentru sportiv, bucuria de a îi învăța și pe ceilalți din secretele sale este cea mai mare satisfacție profesională pe care o putea primi.

„Consider că am realizat foarte multe lucruri în acest moment, sunt foarte mândru, sunt antrenor, sunt foarte bucuros cu ce am realizat până în momentul de față! Eu vin de la antrenamente acum. O fac din pasiune și plăcere, nu o mai fac pentru bani!(...)”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.