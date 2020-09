Cătălin Moroșanu a fost ales consilier județean la Galați

Cătălin Moroșanu, supranumit și „Moartea din Carpați”, a câștigat ieri postul de consilier județean al orașului Galați. Luptătorul nu este străin de lumea politică, având la activ două mandate de consilier județean în orașul natal, Iași.

Cătălin Moroșanu a candidat pentru o poziție la Consiliul Județean Galați din partea PNL și conform presei locale, în urma numărătorii parțiale a voturilor, Cătălin Moroșanu este ales deja consilier.

Sportivul are planuri mari pentru orașul Galați: „Mă voi lupta, așa cum am reprezentat România și am fost numarul 1, așa vreau să fiu numarul 1 și pentru Galați", a declarat Catalin Morosanu în ziua votului, insistând asupra faptului că a pus ștampila pentru un viitor mai bun al copiilor.

Ce le promite Cătălin Moroșanu locuitorilor din Galați

Cătălin Moroșanu spune că vrea să înființeze un club sportiv școlar în fiecare comună din județul Galați.

„Este vorba de înfiinţarea de câte un club sportiv şcolar în fiecare comună din judeţul Galaţi, dar fiecare comună va avea specificul ei sportiv. În momentul când se înfiinţează aceste cluburi sportive şcolare, vor fi finanţate de către Consiliul Judeţean, deci clar că va fi un buget anual pentru chestia asta. Sportivii care vor câştiga medalii de aur la nivel naţional vor avea şi un fel de bursă”, a declarat el.

Luptătorul are și un model în politică, și anume, I.C.Brătianu.

„Mi-a plăcut foarte mult de I.C. Brătianu, nu de Ionel I.C. Brătianu, de I.C. Brătianu, primul Brătianu. Mi-a plăcut foarte mult că omul a făcut foarte multe lucruri pentru România modernă. El a fost un mic boieraş, şi-a vândut la un moment dat casa de la Florica, ca să facă politică şi să construiască România. A făcut foarte multe sacrificii. Are şi o statuie acum pe faleză în Galaţi. E chiar o poveste impresionantă cu statuia respectivă. Gheorghe Gheorghiu-Dej în anul 1947 a dat-o jos, după aia a fost ţinută într-un grajd”, a declarat, înainte de alegerile locale, Moroşanu.

