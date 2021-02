Cătălin Moroșanu atac dur la adresa lui Zanni de la Survivor România 2021! „Tu ești un nimeni! Noi am realizat ceva la viața noastră!” VIDEO

In articol:

În scandalul monstru dintre Zannidache, tânărul concurent din echipa Faimoșilor, și Elena Marin a intervenit și Cătălin Moroșanu. Sportivul din echipa roșie de la Survivor Românai 2021 a blamat limbajul agresiv al artistului, dar replica lui nu a întârziat să apară.

Zanni: Acum a subliniat cum vorbește Zannidache și el pe la spate vine și spune „Elena asta mă cam ia de mână când doarme. Ce-o fi cu ea? O vrea afecțiune bărbătească”. Eu îmi asum ce spun atunci când cineva se ia de trecutul meu, chiar dacă nu mă deranjează. Hai să ne-o dăm la duel. Ești o cotoroanță. În ce filme te afli? Ce filme îți inventezi? Ce lacrimi programate îți inventezi?

Moroșanu (către Zanni): Tu nu ai realizat nimic în viața ta! Ești un nimeni! Nu ai niciun drept să ne spui nouă, mai stai la coadă. Dacă nu te lua Alex Velea, erai no name.

Zanni, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu, cuvinte dure la adresa lui Zanni de la Survivor România 2021

Cătălin Moroșanu a spus și în interviu că nu îi place deloc Zannidache, în ciuda performanțelor lui sportive de pe traseele din Republica Dominicană.

„Astăzi au căzut măștile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproșez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană și a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speță. (…) Nu poți să jignești o femeie, să o faci cotoroanță, să o faci în toate felurile în condițiile în care a realizat ceva în viața ei. Vine el, un copilaș de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viața lui în afară de faptul că și-a fpcut tatuaje și e cool chipurile. Eu am experiență de viață și cvă spun, astfel de oameni nu o să reușească în viață. Zanni e un caracter de doi lei. (…) O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului și tot ceea ce am construit noi până acum”, a spus Cătălin Moroșanu din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021.