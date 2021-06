Cătălin Moroșanu, despre prietenia cu Jador: ”M-am revăzut în el”. Ce spune marele campion despre colegii de la Survivor România: ”Sper să câștige Elena”

In articol:

Cătălin Moroșanu și Jador au devenit buni prieteni de pe vremea când se aflau la Survivor România 2021. Cei doi au împărțit și bune și rele, iar marele campion a realizat că are ceva în comun cu cântărețul în momentul în care Jador a început să-i povestească despre relația lui cu Georgiana.

Moroșanu și-a dat seama că era la fel ca Jador, în urmă cu câțiva ani, iar așa au devenit foarte apropiați. Acum, fostul faimos de la Survivor vrea sa se puna naș la nunta lui Jador cu Georgiana.

”Eu așa m-am imprietenit cu Jador. Are o iubita pe care o cheama tot Georgiana si sunt de sase ani impreuna. Si tinea minte ca se ducea la cantina si imparteau o farfurie. Asa eram si eu cu Georgiana. Si i-am zis că e nebun, ca asta-i femeie adevarata. Vrea sa apara vreodata la televizor? ”Pai nu, ca nu-i place”. Pai exact ca femeia mea.

Dupa ea plangea. I-am zis: femeia este stalpul, trebuie s-o pui undeva acolo sus, conteaza foarte mult chestia asta. La o femeie asta trebuie sa vezi. M-am revazut in Jador, asa cum eram eu acum cativa ani”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu si Jador[Sursa foto: Instagram]

Cătălin Moroșanu, despre experiența Survivor România

Marele sportiv a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor.

Moroșanu a fost foarte apreciat atât de colegii lui de competiție, cât și de oamenii de acasă. În podcastul lui Cătălin Măruță, Moroșanu a povestit ce a însemnat pentru el întreaga experiență Survivor România 2021.

” Sunt mai multi favoriti. La Faimosi..eu sunt subiectiv si sper sa castige Elena, epntru ca este greu sa fii fata in junglă. Gandeste-te ca n-ai igiena, ea saraca s-a umflat ca nu i-a mai venit menstruatia de nu stiu cat timp. Asa se intampla la femei. Sufera foarte mult, e greu ca femeie. De asta cred ca adevaratii eroi din Survivor sunt femeile. Din partea razboinicilor, il vad si pe Marius Craciun. Il cunosc, are un caracter foarte frumos, cateodata trebuie sa mai castige si oamenii buni. Marius are sanse foarte mari, Albert e foarte sustinut.

Nu vreau sa mai aud de Survivor, pentru mine a fost una dintre mai grele experiente din viata mea. Aici, stateai in jungla, nu aveai ce sa mananci, mancai cocos foarte mult, cate 3 pe zi. A fost foarte greu din punct de vedere psihic, era o presiune foarte mare. Se faceau tot felul de glume, de gasti. Mie-mi spunea tătuțul. Chiar eram batran”, a povestit Cătălin Moroșanu despre experiența Survivor România 2021.