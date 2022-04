Cătălin Moroșanu, dezamăgit după ce a oferit ajutor refugiaților ucraineni: ”Am rămas șocat”. Ce l-a scos din minți pe luptător

In articol:

Războiul ruso-ucrainean, început pe 24 februarie, a făcut ca milioane de ucraineni să își părăseacă țara. De teama dezastrului, în căutarea unei vieți mai liniștite, unii au ajuns în România, alții au plecat spre alte țări din Uniunea Europeană.

În ajutorul celor rămași în țară au sărit multe vedete, printre care se numără și Cătălin Moroșanu.

Luptătorul spune că a acționat așa cum i-a dictat inima și cum a putut, însă a preferat să o facă într-un mod discret.

Cătălin Moroșanu: ”Am fost, efectiv, șocat de câți viteji sunt în spatele tastaturii”

Chiar așa, atunci când a încercat să dea o mână de ajutor în mod public, a rămas șocat și dezamăgit, spune el, de reacția internauților. În încercarea de a-i face reclamă unui refugiat, artist de meserie, care i-a transformat total sala de sport, Moroșanu a primit un răspuns neașteptat din partea românilor.

„El a plecat din cauza războiului. L-am cunoscut prin niște prieteni comuni. I-am văzut un desen, la un moment dat, și am vorbit cu el să facă ceea ce mi-a și făcut la sală. Normal că l-am plătit, omul e necăjit, ar fi culmea să fie altfel. Am încercat să fiu discret când a venit vorba de ajutorul pe care l-am dat și îl dau și acum celor din Ucraina. Dar am încercat să îl ajut, să îi găsesc clienți. El este și sculptor, lucrează și în bronz, e top omul!”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu, spune Fanatik.

Încercarea sa, de a-i găsi artistului, orginar din Republica Moldova, și alți clienți, a stârnit un val de controverse în mediul online.

Vedeta declară că a rămas surprins, dar într-un mod neplăcut, de mesajele pe care le-a primit și de reacțiile celor care, spune el, sunt viteji doar în spatele unui ecran.

Unii oamenii, mărturisește Moro, sunt de părere că bărbatul ar fi trebuit să lupte pentru țară, nu să fugă, în timp ce el este de părere că refugiații merită să primească o speranță, având în vedere că au rămas fără tot ce cândva înseamna acasă pentru ei.

Deși părerea lui este diferită, sportivul a preferat să nu bage nimic în seamă și asta pentru că, recunoaște el, furia ar fi putut să-l facă să aibă o abordare a situației nu tocmai plăcută.

”M-a dezamăgit însă reacția unor oameni, care spuneau că omul trebuia să rămână în Ucraina, să lupte. El este din Moldova, soția lui e din Ucraina, locuiau la Kiev. Nu pot să cred ce răspunsuri am primit de la oameni care, probabil, stăteau pe la masă, la restaurant, și vorbeau despre război… Păi să se ducă ei, să îi văd cât sunt de curajoși. Am fost, efectiv, șocat de câți viteji sunt în spatele tastaturii. Nu le-am răspuns, mi-era teamă că nu aș face-o diplomat. Dar, zic eu, ar trebui să înțelegem că oamenii aceștia, refugiații, nu mai au nimic, nu mai au case, nu mai au serviciu. Ei, acum, au doar probleme, război și bombe care le pică în cap”, a mai spus luptătorul.

În ciuda reacțiilor din online, Cătălin Moroșanu continuă să îi ajute pe ucrainenii care sunt în impas. Pe lângă asta, el spune că în sala sa de sport copiii ucrainenilor au gratuitate la absolut orice lecție și astfel încearcă el să le mai aducă o mică bucurie.

”La mine la sală au și venit niște copii ucrainieni, normal, totul au gratuit. Chiar sunt refugiați care stau pe acolo, pe la Romexpo, îi ajut și eu cum pot. O să îi învăț pe cei mici cum să lupte, fac și eu ce pot” , a mai adăugat vedeta.