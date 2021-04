Cătălin Moroșanu este eliminat din competiția Survivor România. Mărturisirile luptătorului i-a lăsat mască pe Faimoși. „Îmi doream să piardă probe pentru că îi uram!”

In articol:

Drumul la Survivor România a ajuns la final pentru Cătălin Moroșanu din echipa Faimoșilor.

Cătălin Moroșanu, eliminat din competiția Survivor România

În urma unei accidentări grave suferite pe traseu, medicii nu i-au mai permis lui Cătălin Moroșanu să continue competiția Survivor România.

Faimosul a suferit o ruptură de menisc și nu mai este apt fizic să facă față traseeleor din Dominicană. În ciuda eforturilor făcute de specialiști, Cătălin Moroșanu părăsește competiția Survivor România, sezonul 2. Un consiliu de urgență a fost convocat, în care prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, le-a dat vestea concurenților.

„Din motive medicale un concurent părăsește competiția Survivor România. În urma rezultatelor și analizelor, medicii au decis ca Survivor România să se oprească în această seară. Sănătatea este de cea mai importantă pentru că oricât de mult v-ați dori să rămâneți în competiție, sănătatea are cel mai important rol.

Sunt accidentări și accidentări și unele pun probleme mai mari. Pentru un coechipier Survivor România, competiția se oprește aici. E un coechipier veteran de la început, cu un rol important în victorii și revenirea din înfrângeri foarte grele. A luptat cu foamea, cu interacțiunile nu tocmai fericite, dar mereu a venit la joc. Din păcate, Survivor România se oprește în această seară pentru Cătălin Moroșanu”, este anunțul făcut de Daniel Pavel.

Daniel Pavel la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

Cătălin Moroșanu, dezvăluire cutremurătoare la Survivor România

Faimosul a venit în cârje pentru a-și lua rămas bun de la colegii săi și a dorit să le dea câteva sfaturi înainte de plecare. Cătălin Moroșanu a făcut mai multe dezvăluiri care i-a surprins pe sălbatici. „Acest concurs pentru mine a înseamnat multe chestii. Nu mi-am imaginat că pot să gândesc așa negativ față de colegii mei, că pot să-i urăsc, că îmi doresc să piardă unele probe doar pentru că nu aveam sentimente bune față de ei. Țin minte că pe 16 februarie săpam cu mâinile goale wc-ul ăla și nu am realizat că a fost ziua fiicei mele.

Din punct de vedere psihic trăim într-o altă lume. Într-un matrix. Sunt multe lucruri importante, atunci realizăm cât de egoiști suntem. Uităm de familia noastră, de prietenii noștri, sunt multe lucruri care nu ne fac cinste. Dar trebuie să învățăm să apreciem ce avem în viața noastră, pentru că toți o săieșim și o să ne gândim ce am făcut aici. Poate o să fim mândri sau poate nu, trebuie să fim exact cum am intrat. Aici în Survivor ne dăm măștile jos și iese răul din noi”, a mărturisit Faimosul.

Cătălin Moroșanu si Elena la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

„Cu acești oameni pe care i-am și iubit și urât, împreună am făcut lucruri extraordinare, am luptat împreună, ne pupam, ne îmbrățișam și am trăit sentimenete extraodinare de mulțumire. Rolul meu aici se încheie. Să fiți mai buni, să vă iubiți. Eu văd altfel lucrurile acum. Fiți oameni adevărați și nu vă pierdeți pe voi inșivă”, a conchis Cătălin Moroșanu.