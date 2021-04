Cătălin Moroșanu i-a șoptit un mesaj Elenei Marin înainte să plece de la Survivor România. Reacția coregrafei spune totul

In articol:

Cătălin Moroșanu este eliminat din competiția Survivor România, după ce a suferit o accidentare pe traseu.

Cătălin Moroșanu, accidentat grav de la Survivor România

Medicii au încercat să-l pună pe picioare pe Cătălin Moroșanu, însă în cele din urmă nu și-au putut da acordul ca luptătorul să continue competiția din Dominicană.

Faimosul susține că sănătatea este cea mai importantă, iar accidentarea suferită pe traseu l-a speriat. Cătălin Moroșanu a acceptat că drumul său la Survivor România a ajuns la final. „De ceea ce ți-e frică nu scapi și se pare că nu am scăpat. Am meniscul rupt. Sănătatea e cea mai importantă. Vreau să ajung în România pe picioarele mele. Aveam piciorul dublu când m-am accidentat. În viață fiecare are un destin și destinul meu a fost să stau până acum în acest concurs. Viața merge înainte și contează sănătatea cel mai mult”, a spus Faimosul, cu părere de rău.

Cătălin Moroșanu si Elena Marin de la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

Cătălin Moroșanu, mesaj pentru Elena Marin la Survivor România

Cătălin Moroșanu le-a transmis Faimoșilor să fie mai buni unii cu alții și să nu se lase vrăjiți de mirajul competiției.

„Cu acești oameni pe care i-am și iubit și urât, împreună am făcut lucruri extraordinare, am luptat împreună, ne pupam,ne îmbrățișam și am trăit sentimenete extraodinare de mulțumire. Rolul meu aici se încheie. Să fiți mai buni, să vă iubiți. Eu văd altfel lucrurile acum. Fiți oameni adevărați și nu vă pierdeți pe voi insivă”, a spus Cătălin Moroșanu.

Înainte de a pleca, el și-a luat rămas bun de la Elena Marin, căreia i-a șoptit la ureche să fie puternică pentru că va ajunge în Marea Finală Survivor România, sezonul 2. „ Ai grijă. Să fii puternică și nu să nu te lași niciodată, pentru că am încredere în ține că o să ajungi în finală”, i-a spus luptătorul.

Cătălin Moroșanu i-a șoptit un mesaj Elenei Marin înainte să plece de la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

Coregrafa i-a mulțumit pentru sprijinul și prietenia oferite de la începutul competiției. „ Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine”, i-a spus Elena Marin, emoționată până la lacrimi.