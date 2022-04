Cătălin Moroșanu, mărturisiri surprinzătoare după 20 de ani alături de Georgiana: ”Nu mai este flacăra de la începutul relației”. Locuiesc la distanță și au 2 copii împreună

In articol:

Cătălin Moroșanu și Georgiana formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. De mai bine de două decenii, luptătorul și cea care l-a făcut tată de două ori trăiesc o frumoasă poveste de iubire, una în care distanța dintre ei a fost mereu în prim-plan.

Chiar și așa, cei doi au știut cum să nu ajungă în pragul de a-și spune „adio”, iar acum, pentru toți cei care-i admiră familia, Moro, așa cum îi spun apropiații, are un sfat de suflet.

Cătălin Moroșanu, sfaturi pentru o relație de durată

Sportivul spune că într-o relație de lungă durată importanți sunt pășii pe care cei doi parteneri îi fac.

Iubirea dintre ei poate fi consolidată, susține el, doar prin mutarea împreună, formarea unei familii și venirea pe lume a unui copil. De asemenea, el recunoaște că în relația pe care o are cu Georgiana, Natalis și Nicolas joacă un rol foarte important.

”În primul rând, cei care au o relație de mai mult timp trebuie să facă un copil, să își construiască o familie. Oricât de mult stai într-o relație, dacă nu se face o casă sau nu vine un copil, intervin problemele. Din acest motiv, foarte multe relații ajung la suprasaturație, iar oamenii nu mai au pentru ce să stea împreună. Mereu le-am zis prietenilor mei: Dacă ai o relație de foarte mult timp, vine momentul să te căsătorești, apoi să faci copii. Copiii sunt un liant foarte important într-un cuplu și chiar oferă un scop în viață. Faptul că am avut-o pe Natalis în 2010 și pe Nicolas Patrick în 2021 a contat foarte mult, ne-a ținut uniți”, a declarat Cătălin Moroșanu, notează ego.ro.

Lista cu sfaturi de la Moro continuă pentru cei care vor să ia seama la unul dintre personajele mondene care se laudă cu o căsnicie de durată.

Luptătorul mai spune că este important într-o relație și ca cei doi parteneri să nu se bată cap în cap în decizii și păreri. De asemenea, uitându-se la ce a realizat alături de Goergiana, Cătălin subliniază că pe lângă iubirea care există, mai este importantă și dorința de a fi parteneri de viață, de afaceri și cei mai buni prieteni, fiecare susținându-l necondiționat pe celălalt.

”În al doilea rând, într-o relație contează foarte mult să fiți parteneri de viață, în tot ceea ce faceți. Nu există ca unul să comande tot timpul și celălalt să se supună. Mai contează ca un partener să fie mai vulcanic, altul mai calm, nu pot să fie amândoi ca berbecii și să se bată cap în cap. Trebuie să se formeze o echipă și partenerul de lângă tine să fie tratat cu respect pentru a construi ceva. Repet, familia este stâlpul unei relații, o să o spun mereu. Dacă nu există un scop comun, atunci totul o să se destabilizeze la un moment dat. Și relația intră într-o buclă temporală, se fac mereu aceleași lucruri”, a mai spus luptătorul.

Luptătorul dezvăluie secretele căsniciei sale

Cât despre propria relație, Moro, deși subliniază că în majoritatea timpului a stat departe de soție și copii, meseria impunându-i acest lucru, tot timpul și-a pus familia pe primul loc, chiar dacă nici la ei în casă nu a fost mereu numai lapte și miere. Cu timpul, spune el, au învățat că mai presus de iubire sunt importante și alte calități ale vieții de cuplu, care astăzi îi țin împreună la bine, dar și la rău.

”Eu tot timpul am fost plecat, pe drumuri. Nu este o problemă. Vorbim în fiecare zi la telefon, mă duc în fiecare weekend acasă, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Orice relație are greutățile ei la un moment dat. Suntem oameni normali. Sunt niște lucruri foarte subtile aici, nu mai este flacăra de la începutul relației, din primii doi ani de zile. Consider că parteneriatul este cel mai important, dar și înțelegerea. O relație trebuie să fie simplă, nu complicată”, a subliniat Moro.