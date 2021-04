Cătălin Moroșanu rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor: „Nu am putut să fiu lângă el pentru că are un caracter îndoielnic! Nu puteam să stau lângă el” VIDEO

In articol:

Într-un interviu pentru Teo Show, la scurt timp după ce a fost eliminat din competiția fenomenm Survivor românia, Cătălin Moroșanu a vorbit cu sinceritate despre experineța lui din Republica Dominicană. Celebrul sportiv a recunoscut că greul era de fapt în tabără, acolo unde existau multe discuții contradictorii între membrii echipei Faimoșilor, nu pe trasee.

Deși a părăsit Survivor România 2021 în urma unei accidentări la genunchi, celebrul sportiv a mărturisit că se bucură de întoarcerea în lumea reală și la viața alături de familia care i-a lipsit enorm în cele mai bine de trei luni pe care le-a petrecut departe de casă.

„Sunt cel mai fericit că am scăpat, nu am nicio tristețe, chiar mă bucur că vin acasă să îmi văd familia, prietenii ș abia așteptam să ajung acasă. Sincer nu mă așteptam să stau atât în competiție pentru că aveam 115 kilograme, sunt stângaci, am 36 de ani, nu eram un concurent apt care să reziste foarte mult. A fost foarte greu, nu e vorba neaparăt de probele fizice, ci de psihic. Adevărata luptă o duci în camp, nu pe traseu. Eu am experiență, dar asta a fost una dintre cele mai grele experiențe”, a declarat Cătălin Moroșanu, proaspăt eliminat din competiția Survivor România, într-un interviu, în direct la Teo Show.

Cătălin Moroșanu, despre conflictele de la Survivor România

Celebrul luptător a mărturisic că toate certurile din tabăra Faimoșilor și-au pus amprenta asupra psihicului să și că nu mai putea să îi susțină pe toți coechipierii în același mod.

Chiar și așa, plecarea lui a fost un șoc pentru amebel echipe de la Survivor România și mulți dintre cei care au rămas în Republica Dominicană consideră că el era antrenorul și că plecarea lui își va spune cuvântul.

„În prima parte a concursului m-am simțit antrenor, am încercat să fiu cât mai aprope de fiecare cât am putut, mi-am dat energia, cred că ăsta a fost rolul meu. După asta au început disensiuni în interiorul grupului și nu am mai putut să fiu lângă acel cineva dacă știam că are un caracter îndoielnic și nu puteam să stau lângă el mereu. La un moment dat nu am mai fost antrenorul care trebuia să fiu pentru că eram subiectiv. Acolo e foarte greu și ne certăm între noi, avem tot felul de discuții contradictorii.

Moralul meu era din ce în ce mai jos, spuneam de fiecare dată la interviuri că vreau să plec acasă, că nu mai pot să stau în nebunia asta. Nu era vorba de probele fizice, ci cu oamenii cu care stăteam acolo. Pe mine psihic m-au distrus foarte multe chestii, dar despre asta este vorba în Survivor, trebuie să fie cel mai puternic”, a mai declarat Cătălin Moroșanu, fostul concurent din echipa Faimoșilor de la Survivor România.