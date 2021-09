Cătălin Moroșanu rupe tăcerea după zvonurile divorțului de soția sa! Ce se întâmplă, de fapt, în mariajul său: „ Acum, cand am totul...”

In articol:

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut tot mai multe zvonuri portivit cărora Cătălin Moroșanu și Georgiana, soția lui, nu se mai înțeleg, ba chiar că ar fi ajuns într-un impas al relație și urmează să divorțeze.

El și partenera lui de viață formează un cuplu de circa 17 ani. Georgiana i-a fost alături fostului sportiv încă de la început, pe când Cătălin Moroșanu nu avea nici faimă și nici bani. Împreună au clădit totul și s-au susținute reciproc să ajungă pe cele mai înalte culmi. Acum, pentru că se tot vorbește despre o despărțire între el și soția lui, fostul concurent de la Survivor România s-a decis să spună exact cum funcționează lucrurile în căsnicia sa.

Cătălin Moroșanu, moment de sinceritate pe rețelele de socializare. Fostul sportiv, la fel de îndrăgostit de Georgiana ca în prima zi

Zvonurile prinvind așa-zisul divorț au fost spulberate de fostul Faimos, care i-a dedicat un mesaj absolut emoționant soției sale. Pe rețelele de socializare, Cătălin Moroșanu le-a dezvăluit tuturor că Georgiana i-a fost cel mai mare sprijin atât în carieră, cât și în viața personală și numai ea a putut să-l facă omul de succes care este astăzi.

Totodată, femeia i-a dăruit cel mai de preț cadou, pe Natalis, fiica lor, iar pentru asta îi va fi recunoscător toată viața.

„Ai fost alaturi de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam sa iti ofer nimic material, faceam impreuna naveta cu trenul, locuiam in caminele de la Vladimirescu si singura distractie pe care ne-o permiteam era sa ne plimbam de mana in Copou.

Cand ti-am povestit despre visul meu, ai fost alaturi de mine din prima clipa. Cand nu aveam nimic, tu aveai grija sa fiu pe drumul bun. Cand ma intorceam obosit de la antrenamente, erai alaturi de mine. Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile. Indiferent de timp si timpuri, ai fost in dreapta mea. Mi-ai daruit o comoara, pe Natalis, si m-ai sustinut in fiecare secunda. Acum, cand am totul, eu sunt in continuare fericit ca te am pe tine. Te iubesc! ”, a scris Cătălin Moroșanu pe rețelele de socializare.