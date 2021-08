Cătălin Moroșanu, un tată autoritar: "Soția mea este mai permisivă"

Cătălin Moroșanu alături de soția lui, Georgiana [Sursa foto: Instagram] 09:49, aug 17, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana, au o poveste de dragoste cum rar întâlnești. Cei doi sunt împreună încă din adolescență și au reușit, cu timpul, să își formeze o familie frumoasă, alături de fetița lor, Natalis.

Într-un interviu acordat Viva.ro , fostul concurent de la Survivor a vorbit despre relația cu copilul său și despre cum e să fii tată de fată.

Cătălin Moroșanu, un tată autoritar

Sportivul a povestit că momentul în care fetița lui a venit pe lume a fost unul crucial. De atunci, viața lui Cătălin Moroșanu s-a schimbat total, pentru că a devenit mult mai responsabil și a trebuit să-și ia în serios atribuțiile de părinte.

Luptătorul a fost extrem de emoționat când a făcut cunoștință cu micuța, mai ales când a văzut cât de mult îi seamănă: "A fost un moment emoționant. Când am văzut-o prima oară și am observat că avea părul roșcat, am spus că este a mea." , a declarat Moroșanu, pentru sursa citată.

Cât despre care dintre cei doi părinți este mai autoritar în relația cu Natalis, faimosul a dezvăluit că lui îi revine acest titlu, căci soția sa este mult mai permisivă și se lasă ușor înduplecată de fetiță, făcându-i toate poftele: "Eu sunt mai autoritar, soția mea este mai permisivă." , a mai spus Cătălin.

Cătălin Moroșanu, regrete referitoare la relația cu fiica lui

Deși se înțelege de minune cu cea mică și încearcă să fie un tată model, Cătălin Moroșanu mărturisește că are și anumite regrete în ceea ce o privește pe fiica lui.

Sportivul a declarat că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu Natalis și să ia parte la mai multe evenimente importante din viața ei, însă a fost foarte des plecat și lucrul acesta l-a împiedicat să îi fie mereu aproape: "Ne înțelegem foarte bine. Își dorește să petreacă mai mult timp cu mine, pentru că eu sunt plecat pe perioade mai lungi. Cred că atunci când revin acasă sunt ca o noutate pentru ea. Au fost momente când trebuia să stau cu ea și nu am stat.", a adăugat Cătălin Moroșanu, pentru aceeași sursă.