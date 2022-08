Cătălin Moroșanu, un tătic fericit! "Moartea din Carpați" este fascinat de băiețelul său de 7 luni: "Îți dai seama ce băiat frumos o să am?" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Moroșanu vorbește în premieră despre băiețelul lui de 7 luni. Invitat în emisiunea ”Bărbați vs Femei” prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu, Moroșanu a făcut dezvăluiri emoționante despre familia lui, dar și despre copilărie, când susține că a fost victima bullying-ului.

Cum a cucerit-o Cătălin Moroșanu pe soția lui?

Sportivul, supranumit ”Moartea din Carpați”, a vorbit despre băiețelul lui de doar 7 luni, despre care spune că e blond, ca mama lui.

Cătălin Moroșanu are o poveste de viață și un fel de a istorisi, care îți captează toată atenția. Acesta și-a adus aminte cum și-a cucerit soția și care a fost secretul pentru a reuși să trăiască o frumoasă poveste de dragoste până în prezent. Interviul pentru WOWbiz este fascinant și îl puteți urmări integral AICI.

"Când am cunoscut-o pe soția mea, eram un copil prost, nu aveam eu prea multe în cap. Consider că am luat-o de tânără și nu a avut timp să mai cunoască alți bărbați, dacă cunoștea alți bărbați nu știu dacă mai era cu mine. E foarte important, femeia când o iei, să o iei de tânără și să stați împreună, pentru că, în momentul când ești tânăr, poți să îl accepți pe cel de lângă tine mai ușor. În momentul când devii bătrân sau bătrână, îți este greu să mai accepți orice comportament sau orice chestie care contravine principiilor tale. Consider că am fost tânăr și de obicei relațiile care vin, pleacă din tinerețe, ar trebui să meargă până spre bătrânețe. E important, pentru că noi ne educăm unii pe alții, prin toate greșelile, prostiile pe care le facem. Când am cunoscut-o, era o fată foarte frumoasă, eu un bărbat mai puțin frumos, dar se pare că am cunoscut-o prin carisma mea, prin felul meu de a fi." , a declarat Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, despre băiețelul lui: "E mă-sa în picioare"

Deși este un sportiv dur, când vine vorba de familie, mai ales de copiii lui, Cătălin Moroșanu se înmoaie instant. "Moartea din Carpați" a vorbit pentru prima dată despre fiul său, care are nu mai mult de 7 luni. Iată cu cine seamănă și cum îl vede tatăl lui în viitor.

"Are 7 luni golanul. Știi care e bucuria mea? Că seamănă cu mă-sa. Ochi albaștri, blond, eu sunt puțin mai închis la piele. E mă-sa în picioare. Îți dai seama ce băiat frumos o să am? Fata are părul meu roșcat, dar tot cu Georgiana seamănă.", a mărturisit Cătălin Moroșanu, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

