Cătălin Oprișan, povești neștiute despre Florin Condurățeanu. Au împărțit același birou ani de zile. Ce făcea celebrul jurnalist înainte să intre în emisiune

Cătălin Oprișan, povești amuzante despre Florin Condurățeanu [Sursa foto: Captură YouTube] 00:14, iul 7, 2021 Autor: Ioana Stan

Cătălin Oprișan a împărțit ani de zile biroul cu Florin Condurățeanu. Amintirile cu îndrăgitul jurnalist sunt imposibil de uitat, pentru că fiecare cuvânt s-a așezat în inimile apropiaților.

Cătălin Oprișan, povești neștiute despre Florin Condurățeanu

Florin Condurățeanu a murit la 71 de ani[Sursa foto: Captură YouTube]

Cătălin Oprișan a fost invitat la podcast-ul lui Mihai Bobonete cu două luni înainte ca Florin Condurățeanu să moară. Fără să se gândească cineva că celebrul jurnalist va muri atât de repede, dispariția sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Cătălin Oprișan a început interviul cu Mihai Bobonete cu amintiri amuzante despre Florin Condurățeanu.

"Am stat ani de zile cu el în birou și îți dai seama că în tot timpul ăsta el suna toate somitățile în materie de Medicină și zicea: <Aș vrea să vorbesc cu patriarhul ochilor!> El nimerea femeia de serviciu și îi zicea: <Cu Dumnezeul rinichilor, se poate?> Și aia zicea: Sunt femeia de serviciu, dau cu mopul, nu știu cine e Dumnezeul rinichilor.

El țipa de se cutremura biroul. Ne-a pus poreclă la toți, în funcție de ce mâncam. A stat fix lângă mine și avea mașină de scris.", a spus Cătălin Oprișan.

Printre lacrimi de râs, Cătălin Oprișan își amintea tot felul de întâmplă cu Florin Condurățeanu.

"Alegeri 2000, cu Adrian Năstase și îl sună pe telefon: <Nu poate vorbi Adrienuțul, nu? Bine, să mă sune!> Și suna Adrian Năstase înapoi. <Mă, Adrienuțule, te pup pe suflet! Te-am urmărit, ești Dumnezeul vorbelor.> Și pierde alegerile.", a povestit Cătălin Oprișan.

Amintirile amuzante cu Florin Condurățeanu, povestite de Cătălin Oprișan, pot fi urmărite în clipul de mai jos începând cu minutul 2:00.

Cauza morții lui Florin Condurățeanu

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său[Sursa foto: MediaFax Foto]

Florin Condurățeanu a murit pe 28 iunie în urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistului i s-a făcut rău la birou și a apucat să-l sune pe fiul său să vină să-l ia acasă. Deși a sunat la ambulanță, Florin Condurățeanu s-a stins din viață în barețele fiului său cu puțin înainte să ajungă medicii.

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare.

În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a declarat Răzvan Condurățeanu pentru RomâniaTv.