Cătălin Rizea a filmat-o pe Adda în timp ce urla de durere pe podeaua casei! Ce s-a întâmplat cu artista?! Discuția dintre ea și soțul ei a stârnit multe reacții

In articol:

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar prin prisma carismei lor, dar și a sincerității de care au dat dovadă mereu, cei doi parteneri au reușit să atragă de partea lor o mulțime de fani, care le stau alături la orice pas.

De asemenea, artista și soțul ei nu ratează nicio ocazie să-și țină urmăritorii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, fapt care s-a întâmplat și recent, căci fix înainte de a pleca la un eveniment, Adda s-a confruntat cu mari dureri, din cauza unui ”junghi”.

Citește și: Adda a făcut publice mesajele dintre ea și fiul ei! Ce i-a spus micuțul artistei?! Răspunsul lui a lăsat-o mască

Cătălin Rizea nu a ratat momentul și chiar a surprins-o pe partenera lui în timp ce încerca să scape de durere, ajutată fiind chiar de mama ei, care îi dădea sfaturi printr-un apel telefonic. Bărbatul s-a amuzat la maxim pe baza acestei situații, mai ales că nici Adda nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat o replică pe măsură. Soțul artistei a urcat filmarea pe rețelele de socializare, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, urmăritorii lor amuzându-se la maxim pe baza imaginilor cu Adda.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

Cătălin Rizea: Te doare?

Adda: Da, nici tu nu m-ai făcut să simt așa. Junghiul ăsta a fost mai intens decât toți cei 7 ani trăiți cu tine.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Rizea Catalin (@rizeacatalinn)

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de 7 ani

Recent, Adda și Cătălin Rizea au împlinit 7 ani de când și-au unit destinele, iar cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj extrem de emoționant pe pagina personală de Instagram, dezvăluindu-le fanilor toate sentimentele prin care a trecut în această căsnicie.

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Sylvia Sîrbu a părăsit trupa ASIA ”Mă simțeam exclusă”- radioimpuls.ro

Citește și: Adda a izbucnit în lacrimi pe scenă! Vedeta nu a mai putut să-și stăpânească emoțiile: „Pe mine mă sensibilizează foarte tare”

„7 ani de la nuntă. Nu o să umflu baloane și nu o să dau cu confeti. Vreau doar prin această postare să cinstesc femeia. În special femeia căsătorită. Femeia care a jurat în fața lui Dumnezeu să se dedice familiei. Și să mă cinstesc pe mine! Care am jurat să mă dedic trup și suflet. Aveam 24 de ani, iar în pântecul meu era Alexuțu, care dădea din picioare de-mi rupea ficatul și vezica. Eram speriată ca un copil și nu știam ce implică nici căsătoria și nici ce înseamnă să fii mamă. Știam doar că iubesc din tot sufletul și îmi doream să fiu bine și să fac bine. Am aflat apoi că viața de familie este un carusel. Îmi venea să fug în lume uneori și să urlu în pădure cu lupii, dar nu am avut de ales decât să rămân și să repar tot ce se strică. Să o iau din nou și din nou de la capăt. Din iubire și pentru iubire. Să fii mamă, artistă, nevastă. Iubită, amantă și menajeră. Să fii sexy, business și creativă. Să pui hainele la dungă și în degrade în șifonier și să faci și versuri pe care să le cânte toată țara e o provocare. Îmi amintesc, înainte de un concert, când era Alex de câteva luni, m-am ambiționat să-i schimb eu scutecul și a făcut pipi pe mine. Mă simțeam vinovată că sunt o mamă rea. Că am început concertele la 3 săptămâni după ce am născut. Unii mi-au zis că sunt o mamă denaturată. Dar portofelul în care mai erau doar 200 de lei îmi zicea: trebuie lapte praf! Așa că m-am dus să cânt, cu pipi în păr. Ca să fie lapte praf. Să fie bine. Să fie familia bine. Așa că această postare e pentru voi, femeile din aceeași barcă cu mine. Care sunteți pentru familie! Care nu aveți cea mai șmecheră geantă dar aveți un aragaz super. Și un frigider șmecher. Și o casă în care miroase a iubire! Ar trebui să bem toate un pahar de vin, împreună. Să ne îmbătăm și să ne dăm câte o medalie! Că o merităm!”, a transmis ADDA pe Instagram.

Adda și Cătălin Rizea [Sursa foto: Instagram]