Cătălin Scărlătescu a ajuns la greutatea ideală. Chef-ul a slăbit și s-a îngrașat din nou, dar acum reușește să se mențină fără dietă: „Am mâncat toată viața mea mâncare bună”

In articol:

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei trei chefi ai show-ului culinar, a trecut prin multe transformări de când se află în lumina reflectoarelor.

Bucătarul s-a făcut remarcat pe vremea când cântărea mult peste 100 de kilograme, dar, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol, la un moment, vedeta s-a pus pe slăbit.

Citeste si: Cu câte femei s-a iubit Cătălin Scărlătescu. De ce a ales juratul de la Chefi la cutite să fie burlac

Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cătălin Scărlătescu mănâncă orice, dar nu se mai îngrașă

A renunțat la a mai mânca pâine, carne și dulciuri, a adăugat în meniul său doar legume și fructe și astfel a dat jos peste 50 de kilograme.

Însă, spunea el, în viață a slăbit de două ori, o dată într-un mod nesănătos și astfel a ajuns acum să mai pună câteva kilograme la loc.

Și asta din cauza faptului că ajunsese să cântărească puțin peste 90 de kilograme, fapt ce-l făcea, spune Cătălin Scărlătescu, să arate bine, dar starea lui să nu fie tocmai una bună. Așadar, a ajuns să se îngrașă iar și spune că acum se menține și se simte foarte bine.

Totul, subliniază colegul de emisiune al lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, fără a urma vreo dietă, ci doar datorită faptului că acum mănâncă orice, dar în cantități foarte mici.

„Nu am ținut mari diete, doar mi-am închis robinetul la mâncare. Dacă înainte mâncam un kilogram, acum mănânc 150 de grame, de orice, doar am diminuat cantitatea. Atunci m-am oprit la 95 de kilograme, dar mă lua amețeala pe stradă, nu știu, eram prea subțire, mă bătea vântul. Acum am vreo 102-103 kg și stau bine, stau la greutatea asta de trei ani, a declarant Cătălin Scărlătescu, notează Impact.

Citeste si: Dieta minune a lui Cătălin Scărlătescu cu ajutorul căreia a „topit” 50 de kilograme: „Pot să mă leg la șireturi fără probleme”

De asemenea, iubitul Doinei Teodoru spune că greutatea sa fluctuează din cauza meseriei pe care o are. Faptul că își petrece toată ziua în bucătărie, gătind, îi dă mari bătăi de cap lui Cătălin Scărlătescu. Chef-ul recunoaște că rezistă cu greu aromelor și mirosurilor preparatelor care ies din mâinile sale.

”Ce să fac? Eu sunt bucătar, am mâncat toată viața mâncare bună. Dacă îmi face ceva cu ochiul, sar și mănânc, că na! Mâncarea e bună. E ca la o femeie frumoasă! Când vezi o femeie frumoasă, întorci capul în cealaltă parte. Te uiți și atât! Mâncarea măcar poți s-o mănânci”, a mai declarat vedeta.